Sarri: “La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni”

A Dazn: "Abbiamo vinto con la Juve e pareggiato l'altra, vinto due volte col Milan, abbiamo vinto col Napoli che qui non perdeva da un anno. Ci sono segnali di miglioramento da parte della squadra e dei singoli".

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri parla a Dazn, nel post partita della sfida vinta contro la sua ex squadra, il Napoli. Una vittoria che ha un sapore importante per il tecnico biancazzurro considerando la situazione abbastanza difficile della sua formazione, ma che forse ha ancora p

Napoli-Lazio 0-2, le parole di Sarri

“La squadra ha fatto 13 punti nelle ultime 6 partite, ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite sempre e comunque. Venire qui a fare una partita con il retropensiero di mercoledì ci avrebbe portato a perdere e probabilmente fare una brutta partita anche alla prossima. Partita tosta e il risultato poteva essere più rotondo“.

Vede una luce per il finale di stagione?

“La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni: abbiamo vinto con la Juve e pareggiato l’altra, vinto due volte col Milan, abbiamo vinto col Napoli che qui non perdeva da un anno. Ci sono segnali di miglioramento da parte della squadra e dei singoli“.

Ora una Lazio più verticale e in ripartenza:

“È un adattamento alle caratteristiche dei nostri giocatori. Non abbiamo tanti giocatori di palleggio, ne abbiamo tanti che hanno strappo e accelerazioni. È un tentativo per non metterli a disagio con un gioco che non hanno nelle corde“.

Taylor è una mezz’ala “sarriana”?

“Mi fai venire dei ricordi piacevoli… quando sono uscito dal campo ho visto Hamsik. Hamsik è tutto quello che io volevo da una mezz’ala. Taylor è intelligente, ha avuto un adattamento immediato in Italia e sta facendo molto bene“.