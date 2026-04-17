Russell su Verstappen: “Prima non si lamentava perché vinceva”

Il pilota Mercedes: "A me non è piaciuto guidare la vettura del 2022, il porpoising ci distruggeva la schiena, la macchina era pesante e nelle curve ad alta velocità non era molto piacevole da guidare. Ma lui non se ne lamentava".

George Russell ha parlato durante lo stop della Formula 1 sia del rapporto che ha con il compagno di scuderia Kimi Antonelli, sia delle critiche di Max Verstappen sul nuovo regolamento.

Secondo il pilota della Mercedes, l’olandese sta polemizzando poiché non riesce più a vincere con facilità, come invece accadeva gli anni scorsi.

Le parole di Russell

Le dichiarazioni del pilota riportate dalla Gazzetta dello Sport:

“Con Kimi quest’anno il rapporto non è cambiato, siamo entrambi dei professionisti, abbiamo ancora un ottimo rapporto e della lotta per titolo Mondiale in questo momento non si discute nemmeno all’interno del team“.

Nel pieno delle polemiche sull’introduzione del nuovo regolamento, ha commentato la situazione togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Verstappen:

“La Formula 1 è più grande di qualsiasi pilota. Non vorresti che uno come Verstappen si ritirasse, certo. Anche perché a tutti noi piace gareggiare contro lui ed è parte integrante della F1, ma non tutti vediamo le cose allo stesso modo. A me non è piaciuto guidare la vettura del 2022, il porpoising ci distruggeva la schiena, la macchina era grande, pesante e nelle curve ad alta velocità non era molto piacevole da guidare. Ma lui non se ne lamentava, perché vinceva“.