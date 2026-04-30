Ronaldo risponde ai fischi dei tifosi dell’Al Ahli: “Ho 5 Champions” – VIDEO

Il portoghese ha segnato e ha risposto all'avversario Toney, che aveva dichiarato di favoreggiamenti arbitrali nei confronti dell'Al Nassr: "Non è un bene per il campionato. Tutti si lamentano, tutti esagerano. Questo è calcio, non è guerra".

L’Al Nassr ha vinto 2-0 contro l’Al Ahli e Cristiano Ronaldo ha segnato il gol di apertura. Ma la stella portoghese ha risposto anche a un calciatore della squadra avversaria, ovvero Ivan Toney, dopo che giorni prima l’ex Newcastle aveva dichiarato che in Arabia venisse favorito il club di Ronaldo, sempre più vicino a vincere la Saudi Pro League (è a +8 sull’Al Hilal a quattro giornate dalla fine, ma con una partita in più).

Ronaldo provoca i tifosi dell’Al Ahli

Durante la partita, i tifosi dell’Al Ahli hanno provato a prendere in giro il portoghese, che si è limitato a rispondere: “Ho 5 Champions League. Ne ho 5“, ripeteva col sorriso verso gli spalti.

Cristiano Ronaldo: “I have five Champions Leagues”. 🏆🏆🏆🏆🏆🖐🏽 pic.twitter.com/G5ARihr3VJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2026

“Non è un bene per il campionato. Tutti si lamentano, tutti esagerano. Questo è calcio, non è guerra. Tutti vogliono vincere, ma non tutto è permesso“, ha sottolineato Ronaldo. “Vedo troppe cose negative: post sui social, critiche agli arbitri. Non è questo l’obiettivo del nostro campionato“.

CR7 è uno dei maestri della provocazione

E’ noto a tutti che CR7 gioca molto con la testa degli avversari, come le sue solite esultanze e lo sguardo di sfida ai tifosi che lo fischiano. E’ un calciatore che ama essere criticato, perché sa che può provocare e innervosire l’avversario.

La sua è semplice strategia, trasformare l’odio in energia positiva da riportare nelle prestazioni in campo.