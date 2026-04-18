Ranieri non credeva di alzare un polverone, ora è in fase di profonda riflessione

Ne scrive la Gazzetta: "Voleva difendere i giocatori, perché ogni acquisto era stato condiviso con Gasperini (non solo Wesley e Malen che hanno reso ndr). I Friedkin vogliono resti, ma lui cosa vorrà?"

La Gazzetta dello Sport racconta le difficoltà attuali di Claudio Ranieri, senior advisor della Roma piuttosto contestato dopo il chiarimento televisivo in cui avrebbe punzecchiato Gasperini e le sue parole sul mercato. Un mercato ampiamente condiviso con l’allenatore. Ma si sa, quando i giocatori non rendono, gli allenatori (lo ha fatto anche Conte, che ha voluto Lucca e non ha mai detto “ho sbagliato” né mai lo direbbe) tendono a dare la responsabilità delle scelte ad altri.

L’intervento di Ranieri pare non sia piaciuto a buona parte della città, che pure lo ha sempre difeso associandolo a nomi come quello di Totti o De Rossi per il livello di “romanismo” intrinseco. Ciò che appare abbastanza chiaro è che tra Gasperini e Ranieri è difficile rimangano entrambi, il che apre una riflessione su come sia difficile coniugare personalità carismatiche nel calcio e su come invece De Laurentiis e Conte ci siano riusciti a pieno.

Ranieri non pensava di alzare questo polverone, voleva difendere i giocatori (Gazzetta)

Così si legge sulla Rosea:

“Di certo Ranieri non pensava di alzare tutto questo polverone, quando è andato davanti ai microfoni di Dazn e Sky per chiarire alcuni concetti. In perfetta buona fede Claudio ha parlato per fare il bene della Roma, per difendere il club, i giocatori e i componenti dello staff. L’intento era ovviamente nobile, la speranza era quella di mettere i puntini sulle i e frenare l’esuberanza di Gasperini. Ranieri voleva chiaramente lanciare dei messaggi positivi, soprattutto a difesa dell’ambiente interno della Roma, a iniziare dai giocatori, soprattutto gli ultimi arrivati, che poi è il senso di quel «è facile parlare solo di Malen e Wesley, ma tutti i giocatori che sono arrivati a Trigoria sono stati condivisi con l’allenatore».

Già, perché poi Ranieri si è preoccupato dei vari El Aynaoui, Ghilardi, Vaz, Venturino, tanto solo per citarne alcuni. Come si possono sentire questi giocatori se poi l’allenatore fa notare che quelli “buoni” sono sempre e soltanto Wesley e Malen? Ecco, il senso del discorso era questo […] Allo stadio, a meno di clamorosi colpi di scena, stasera Ranieri sarà regolarmente al suo posto allo stadio Olimpico, al fianco del direttore sportivo Ricky Massara, per assistere a Roma-Atalanta. […]

In quest’ultima settimana, però, sono tanti in città a non aver capito il senso di quelle parole e allora la possibilità che anche uno come lui possa essere “contestato” non è impossibile. La risposta finale, ovviamente, la darà l’Olimpico stasera, tra possibili applausi o fischi. Il futuro, poi, bisognerà capire anche cosa avrà deciso di fare Ranieri, che in questo momento è in una fase di profonda riflessione, con tanti pensieri che gli volano per la testa. Del resto, anche venerdì sera il senior advisor è stato netto e chiaro:

«Il bilancio lo farò alla fine, chiaramente questo ruolo è molto diverso da quello da allenatore. Da senior advisor intervieni quando vieni interpellato dalla società. Se poi mi continuerà a piacere resterò qui, se invece non verrò interpellato me ne andrò, perché non resto a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma: mi sono fatto da parte da allenatore e sarò pronto a farlo anche da senior advisor. L’anno scorso mi sono fatto da parte per iniziare un anno di conoscenza con l’allenatore. Discuteremo di tutto ciò che si può cambiare a fine campionato». In realtà ne hanno iniziato a discutere anche prima, lui e i Friedkin, proprio in questi giorni, anche se Dan a uno come Claudio non ci vuole rinunciare. Ma lui, invece, cosa vorrà fare?”