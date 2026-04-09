Gasperini: “Non so dire cosa succederà tra un mese e mezzo, sicuramente gli infortuni ci hanno penalizzato molto”

Cosa manca a questa squadra per fare l’ultimo step?

“Gli infortuni ci hanno penalizzato molto, ma poi ognuno può fare le proprie valutazioni anche nel confronto con gli avversari. Come squadra ci siamo dati un obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo.”

Cosa manca a giocatori come Ghilardi, Vaz, Zaragoza o El Aynaoui per affermarsi?

“Me lo dica lei. Ghilardi sta giocando molto, Vaz qui ha più minuti che a Marsiglia. Io faccio delle scelte e poi è normale che alcuni giocatori siano più presenti di altri. Se poi lei pensa che non debbano giocare Malen, Mancini o Ndicka va bene…”

In alcune situazioni, perché non cambia il suo approccio tattico? Con l’Inter, ad esempio, sarebbe stato meglio un blocco basso…

“Noi abbiamo sempre fatto ottime partite, anche se ne abbiamo perse alcune per episodi. Con l’Inter non c’era nulla che facesse presagire un crollo come quello a inizio secondo tempo. Io gioco sempre per vincere: è la filosofia che mi ha portato fin qui e continuerò su questa strada.”

C’è una differenza di vedute con il club sul destino di alcuni giocatori?

“So solo che mancano sette partite e che devo mantenere il gruppo il più compatto possibile, me compreso. Saremo persone serie fino all’ultima trasferta di Verona il 24 maggio: questo è il nostro dovere. Gli altri discorsi si faranno nei tempi e nelle sedi opportune.”

Le dà fastidio il modo di pensare che se non si arriva all’obiettivo bisogna cambiare tutto?

“Se lo fa la dirigenza questo pensiero ha un senso. Io sono per il libero pensiero. A me la proprietà non ha mai detto di andare in Champions, l’ho detto io.”