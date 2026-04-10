Parma-Napoli, le probabili formazioni: Politano è in pole ma Gutierrez potrebbe traslocare sulla sinistra
Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Pellegrino. Rasmus Hojlund ha smaltito il virus influenzale e tutto porta a pensare al danese titolare in quel di Parma. Ancora fiducia a Olivera come terzo di sinistra.
Domenica alle 15 il Parma ospita il Napoli in una sfida importante per la classifica e per le ambizioni stagionali delle due squadre.
Cuesta e Conte arrivano al match con scelte di formazione da sciogliere tra assenze, rientri e possibili sorprese dell’ultimo minuto. Ecco le probabili formazioni offerte da Sky Sport.
Parma
- Nella difesa della squadra di Cuesta, dopo una girandola di assenze dovute a squalifica, tornano tutti a disposizione ma il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Pellegrino
- Cambio forzato quindi là davanti e non sarà semplice capire la soluzione visto che Pellegrino è titolare inamovibile. Oristanio, Ondrejka e Elphege le tre diverse soluzioni
- Possibili rotazioni anche in mezzo al campo per contrastare tecnica e fisicità del Napoli. Pochi dubbi su Keita e Bernabé, qualcuno in più su Nicolussi Caviglia
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Ondrejka
Squalificati: Pellegrino
Indisponibili: Cremaschi, Frigan
Napoli
- Dopo essere stato assente last minute contro il Milan, Rasmus Hojlund ha smaltito il virus influenzale e tutto porta a pensare al danese titolare in quel di Parma
- Conte non dovrebbe cambiare in difesa. Fiducia a Olivera come terzo di sinistra con Buongiorno a monitorare quel che accade dalla parte opposta
- Il match winner della sfida contro il Milan reclama spazio. Politano è in pole ma Gutierrez potrebbe traslocare sulla sinistra
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan JesusOlivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani, Vergara