Lautaro Martinez si ferma di nuovo: fuori 15-20 giorni

Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Anche nell’Inter ci sono le recidive. Brutto colpo per la lotta scudetto

Sembrava una mattinata all’insegna dell’ottimismo in casa Inter, ma la giornata si è conclusa con una delle notizie peggiori possibili per i tifosi e per mister Chivu. Lautaro Martinez si è fermato nuovamente.

L’attaccante argentino, rientrato da poco e apparso a tutti più carico che mai, aveva fatto ben sperare: ieri mattina, infatti, si era regolarmente allenato insieme a Marcus Thuram e Alessandro Bastoni. Tutti e tre i giocatori erano usciti malconci e doloranti dalla dura sfida contro la Roma, ma la seduta in gruppo sembrava aver scacciato via le paure. Nel pomeriggio, invece, il colpo di scena sulle condizioni del capitano nerazzurro.

Il comunicato ufficiale dell’Inter

A fare chiarezza sulla situazione del numero 10 è stata la stessa società nerazzurra, che ha diramato la seguente nota medica ufficiale: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni.”

L’infortunio impedirà sicuramente all’argentino di scendere in campo nella trasferta di domenica 12 aprile (ore 20:45) contro il Como. Un’assenza pesante per l’attacco dell’Inter, che dovrà reinventarsi per cercare i tre punti. In generale, rischia uno stop di 15-20 giorni.