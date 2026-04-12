Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: riecco Hojlund. Confermati i Fab 4
Conte conferma la stessa difesa vista contro il Milan: Jesu, Buongiorno e Olivera. Riecco Politano dal 1'. Il Parma si affida al tandem Strefezza-Elphege
Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Napoli, match valido per la 32esima giornata di Serie A. Le scelte di Conte e Cuesta.
Parma-Napoli, le formazioni ufficiali
PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Strefezza, Elphege. All. Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
Conte conferma la stessa difesa vista contro il Milan: Jesu, Buongiorno e Olivera. Riecco Politano e Spinazzola dal 1′. Per i ducali è pesante l’assenza per squalifica di Pellegrino. L’attacco sarà composto dal tandem Strefezza-Elphege: leggero ma rapido e letale.