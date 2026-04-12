Corsa alla Figc, la Serie A spinge per Malagò: Lotito e l’Udinese contrari
Ordine sul Giornale: "A dare una mano può intervenire proprio Gabriele Gravina, l’unico in grado di procurare i voti di sindacato calciatori e sindacato allenatori"
Domani sarà un giorno cruciale per il futuro della Figc. Infatti, l’assemblea della Lega Serie A renderà noto il suo orientamento su Malagò. Ne parla Franco Ordine sul Giornale.
Corsa alla Figc, Malagò in pole
Si legge sul Giornale:
Domani, durante l’assemblea della Lega serie A che si terrà a Milano, conosceremo il primo pubblico orientamento sul conto di Giovanni Malagò, candidato dalla maggioranza dei club alla prossima presidenza della Figc. Si sa che nel merito Lotito più qualche altro club (Udinese) non sono favorevoli a Malagò e anzi il presidente della Lazio è tra i pochi a lavorare per l’arrivo di un commissario che stabilisca una frattura con la gestione Gravina. A dare una mano può intervenire, a fari spenti, proprio Gabriele Gravina, l’unico in grado di procurare -in forza degli accordi della passata legislatura- i voti di sindacato calciatori e sindacato allenatori.
In questo caso, percentuali alla mano, con la partecipazione della Lega pro guidata da Matteo Marani (totale 60%), la coalizione sarebbe in grado di eleggere il numero uno del calcio italiano senza far ricorso alla lega dilettanti di Abete destinata all’opposizione.