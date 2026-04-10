Padre Chivu: “La gente che ha messo alla gogna Bastoni ha bisogno di un lavoro psicologico”

Padre Chivu sempre più on fire. Stavolta, tocca ha chi ha insultato Bastoni. Ecco le sue parole a SportMediaset.

Le parole di Chivu su Bastoni

“Fare l’allenatore dell’Inter significa avere grandi ambizioni. Sono contento perché arriviamo agli ultimi due mesi di campionato con la possibilità di centrare i nostri obiettivi. Abbiamo il dovere di credere di poter vincere tutto ciò che resta in palio.

Le polemiche? I miei valori vanno oltre certe narrazioni. Non ho mai provato a cambiare: sono sempre rimasto me stesso. Non sento il bisogno di fare proclami o di alimentare scontri.

Bastoni? Alessandro non ha bisogno di essere recuperato dal punto di vista psicologico. La gente fuori che ha sparato una gogna che non ha fine ha bisogno di qualche lavoro psicologico”