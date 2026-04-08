Il mondo Inter è preoccupato dal Napoli ma dovrebbero solo suicidarsi
D'accordo la sindrome 5 maggio come la sindrome Pedro, ma dovrebbe succedere davvero l'Apocalisse. Eppure loro non sono tranquillissimi
Il Torino è messo un po’ come la Lazio, ma con valori tecnici e una guida persino inferiori rispetto ai biancocelesti. Nient’altro da dire. La patata bollente, però, tocca a noi: la Cremonese è in piena zona calda e a Napoli non verrà di certo per vedere le bellezze del golfo. Il match è scivoloso, come qualsiasi partita contro chi si gioca la vita (sportiva). Molto probabilmente sarà un turno interlocutorio, ma un occhio aperto in più, da parte nostra, non guasterà.
35ª giornata: Inter-Parma e Como-Napoli
E qua? Turno indubbiamente favorevole all’Inter: la tremarella potrebbe fargliela venire solo un margine ridottosi nelle partite precedenti, altrimenti nisba. L’Inter queste non le cicca, e il Parma probabilmente sarà già salvo. Noi, invece, si va a Como, contro la terribile gioventù di Fabregas. Saranno in zona Champions? Staranno ancora lottando? Non avendo noi la sfera magica non possiamo saperlo. Quello che possiamo dire è che saranno sul pezzo, a prescindere dalla posizione. Garantito, 100%.
36ª giornata: Lazio-Inter e Napoli-Bologna
“Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, pe…praticamente il meglio di Santa Fe.” Cosa daremmo per finire quella giornata a cantarlo a squarciagola: sarebbe pazzesco.
Complesso? Sì, e abbiamo già spiegato perché. La Lazio è in vacanza: fare uno scherzo all’Inter troverebbe giustificazione solo nella voglia assoluta (e rispettabilissima) di fare lo sgambetto. L’Inter potrebbe rivedere fantasmi? Ni: dipenderà da quanti punti ci saranno tra noi e loro. E il Bologna di Italiano? Eh. Ora è a -9 dalla zona europea più infima, quella della Conference, e non crediamo abbia particolari velleità di successo in campionato. Molto dipenderà anche dall’eventuale passaggio del turno in Europa League: in caso di successo, le energie sarebbero concentrate su quello.
Ovviamente, ça va sans dire, le stesse velleità di giocoso sgambetto potrebbero portarle anche loro al Maradona: c’è una finale di Supercoppa da vendicare, d’altronde.
37ª giornata: Inter-Verona e Pisa-Napoli
Vabbè, sono entrambe belle che andate. Cadi con una delle due? Il triangolino non lo meriti. Requiescat in pace.