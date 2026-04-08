Il mondo Inter è preoccupato dal Napoli ma dovrebbero solo suicidarsi

Una percezione che, ahinoi, è data più dall’isteria incorporata nel Dna nerazzurro che dalla realtà dei fatti. Il 5 maggio non è mai uscito dagli angoli più bui e reconditi delle paure interiste ma, sfortunatamente, stavolta la situazione è piuttosto complessa: sette punti di vantaggio, a una settimana dall’inizio della 32ª giornata, sono francamente troppi da recuperare. Dovrebbe andare in scena uno psicodramma degno dell’Antico Testamento.

E dunque, cosa ci ha lasciato Napoli- Milan , oltre ai tre punti e al secondo posto in solitaria? Una percezione. Esatto: ci ha lasciato la percezione, l’odore della paura interista. L’abbiamo subodorata noi, figuriamoci quel carcharodon carcharias, o squalo bianco che dir si voglia, che risponde al nome di Antonio Conte.

Turno che, sulla carta, è ovviamente più vantaggioso per il Napoli, ma diremmo di andarci piano: le nostre coronarie ben ricordano la trasferta di Parma, su un campo notoriamente ostico per noi. Certo, i ducali sono a +8 sulla zona retrocessione, ma non ce la sentiamo di dare per scontato che siano già in infradito. E il Como? Qui si fa interessante: la squadra di Fabregas viene da un pareggio a reti bianche con l’Udinese e ha il fiato della Juve sul collo. Nonostante facciano finta di nulla, ci credono alla qualificazione in Champions, e un risultato contro l’Inter darebbe una bella botta di fiducia.

Una cosa sola, Cesc: non mettere la difesa a Cremona, perché ne prendi sette. Ricordi l’andata?

33ª giornata: Inter-Cagliari e Napoli-Lazio

Non fraintendeteci: l’Inter è dieci volte il Cagliari, ma quest’ultimo è spalle al muro. Ha solo 30 punti, appena +3 sulla zona retrocessione e, quando sei con le spalle al muro, che fai? Ci metti anche i denti, no? Chissà.

La Lazio, dal canto suo, non ha più nulla da chiedere alla vita: condannata a non essere né carne né pesce e tenuta insieme solo dalla bravura di Sarri. Nel match d’andata non ci fu storia, un dominio azzurro lungo 90 minuti; ma negli ultimi anni, in casa nostra, i biancocelesti hanno preso il vizietto di farci degli scherzi.

Fun (ma non tanto) fact: la nostra ultima sconfitta in casa è proprio contro di loro, l’8 dicembre 2024.