Novellino e i ricordi di Napoli: “Andai a prendere Matuzalem in discoteca, Ferlaino mi impose di non farlo giocare”

A Fanpage: "Ricordo la telefonata di Ferlaino: 'Vai a prendere il tuo pupillo che domenica non gioca', ma io lo misi in campo e fu il migliore. Sono arrivato che il Napoli aveva 400 spettatori, l'ultima partita ce n'erano 85mila".

L’allenatore Walter Novellino è attualmente al Perugia in Serie C come consulente del presidente. Ma nel 1999-2000 sedeva sulla panchina del Napoli e in un’intervista a Fanpage ha raccontato alcuni ricordi di quella stagione come la difficile gestione del gruppo e un aneddoto legato all’ex giocatore Matuzalem.

Novellino: la gestione del gruppo e gli aneddoti su Robbiati e Matuzalem

Novellino riportò il Napoli in Serie A nel periodo post-Maradona che non fu affatto facile: “È stato un anno bellissimo. Inizialmente no, perché avevamo difficoltà economiche, però Ferlaino con i suoi sacrifici ci ha messo a disposizione tutto. Sono stato anche fortunato perché c’erano dei giovani importanti come Troisi, Matuzalem, Coppola, Stellone, Schwoch, giocatori che poi sono diventati determinanti per la promozione. Il segreto è stata la gestione del gruppo. Sono arrivato che il Napoli aveva 400 spettatori. L’ultima partita sono andato via con 85.000 persone sugli spalti“.

Raccontando un episodio dello spogliatoio, il tecnico si è soffermato su un aneddoto riguardante lui e l’ex calciatore Anselmo Robbiati: “Ero molto duro, tatticamente pretendevo tante cose, Robbiati un giorno mi disse: ‘Mister, ma io voglio fare gol’. Io a quel punto gli risposi: ‘Tu devi fare quello che dico io’. Lui replicò che non avrebbe voluto giocare. La domenica dopo però l’ho fatto giocare“.

Novellino ha poi raccontato un episodio extra-campo legato a Matuzalem: “Andai di persona in discoteca a recuperare Matuzalem, era un venerdì sera. Ricordo la telefonata di Ferlaino: ‘Vai a prendere il tuo pupillo che domenica non gioca’. Io lo andai a prendere in discoteca e domenica invece lo feci giocare. Fu il migliore in campo“.