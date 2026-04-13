Napoli museale, anche stavolta Alisson dalla panchina (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive di due punti persi e di Napoli museale. E anche che Conte aveva la squadra più attrezzata del suo biennio napoletano.

Ecco un paio di stralci del suo articolo:

Nel giro di poche ore, pomeriggio e sera, prima vede l’Inter più vicina e raggiungibile, poi più lontana e inafferrabile, per finalmente convincersi che a sei partite dalla fine non può mica spegnere il motore e mandare già in disarmo la squadra più sfortunata ma anche più attrezzata che Conte abbia avuto nel suo biennio.

Se l’è cercata anche il Napoli. A quale santo deve raccomandarsi Alisson Santos? Arriva dalla panchina anche stavolta, purtroppo. Fa in tempo

comunque vivacizzare il gioco di una squadra museale per lo spirito conservativo che la distingue. I soliti nomi illustri, mai un dribbling nell’uno-contro-uno per fissare la superiorità. Lenta, ripetitiva, cadenzata fa uscire Anguissa e Jaun Jesus per afferrare il pareggio, il 12esimo gol del solito McTominay su azione aperta da Beukema, condotta da Lobotka, indirizzata da Hojlund verso lo scozzese tutt’altro che avaro. Hojlund lascerà il posto a Giovane, l’altro dei doni scelti da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna nei giorni dell’Epifania.