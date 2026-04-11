Repubblica: “Alisson Santos in panchina contro il Parma”

Domani alle 15 il Napoli affronterà il Parma in campionato; gli azzurri cercano la sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all’Inter, che la sera affronterà il Como in trasferta. Ritornerà Rasmus Hojlund dal primo minuto, mentre Alisson Santos dovrebbe ripartire nuovamente dalla panchina, come col Milan.

Il brasiliano era atteso sulla trequarti accanto a De Bruyne, alle spalle di Hojlund, ma anche stavolta sarà probabilmente il primo cambio che effettuerà Antonio Conte in attacco.

Le scelte di Conte su Alisson Santos e Hojlund per Parma-Napoli

Pasquale Tina su Repubblica scrive:

Rasmus Hojlund ha smaltito i problemi influenzali e viaggia spedito verso la maglia da titolare per il match di domani al Tardini, in una trasferta fondamentale per alimentare le (difficili) speranze di rimonta. L’allenamento di ieri va verso questa direzione: il numero 19 torna il punto di riferimento offensivo di un Napoli che ha un solo imperativo: vincere contro i gialloblù e mettere pressione all’Inter. Altra novità in casa azzurra il ritorno di Politano sulla fascia destra.

Giovane rappresenterà una soluzione in corso d’opera così come il connazionale Alisson Santos. Il copione resta lo stesso: partirà dalla panchina e sarà probabilmente il primo cambio offensivo. Conte ufficializzerà oggi le sue scelte nel corso della rifinitura, ma ha le idee abbastanza chiare.