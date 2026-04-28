Napoli, i nomi in caso di addio di Conte: Maresca non è un obiettivo concreto, Sarri in lista

A rivelarlo è Pedullà: "Per ora non ci sono stati contatti con Sarri, che dovrà comunque parlare con la Lazio. Il Manchester City considera Maresca un possibile erede di Guardiola"

Il totonomi in caso di un eventuale addio di Conte continua imperterrito: Maresca sembra un nome lontano dal Napoli, Sarri un po’ meno. A fare il punto ci ha pensato Pedullà su X.

Napoli, i nomi in caso di addio di Conte

Riporta Pedullà:

“Maurizio Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del Napoli se dovesse finire il rapporto con Conte (il “se” va tenuto). Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il Manchester City lo considera sarebbe un possibile erede di Guardiola in caso di addio. “Il Napoli? Fantacalcio”: la dichiarazione di Sarri di ieri è un’onesta sintesi di contatti diretti fin qui mai avvenuti. Sarri ha altre due possibili opzioni in Serie A, ovviamente prima parlerà con la Lazio”

Ovviamente Pedullà specifica che il “se” va tenuto, perché non è ancora possibile dare per certo l’addio di Conte. Innanzitutto, la partita Champions, seppur quasi chiusa, è comunque aperta: bisognerà fare i cinque punti necessari per l’aritmetica qualificazione prima di sedersi a parlare.

Poi, se Conte accetterà le condizioni di De Laurentiis, che ora si trova in una posizione di forza, ossia di ringiovanimento della rosa e taglio del monte ingaggi, probabilmente si potrà anche mettere in atto il fatidico terzo anno.