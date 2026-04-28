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Sarri: “Ritorno sulla panchina del Napoli? È Fantacalcio”

Dopo Lazio-Udinese: "Perché quando parlate di me esce sempre che sono vecchio? In Serie A ce ne sono un paio più grandi di me"

Sarri Conte

As Roma 15/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Se ne è parlato tanto e diffusamente in questi giorni; d’altronde, il clima di incertezza intorno alla permanenza di Conte tende ad esasperare proprio voci e illazioni. Una di queste vedeva un romantico ritorno di Sarri sulla panchina azzurra, ritorno che, a quanto pare, è stato smentito proprio dal diretto interessato.

Le parole di Sarri

Intervenuto a Sky Sport dopo Lazio-Udinese, il tecnico toscano ha così commentato tali voci:

“È fantacalcio. Perché quando parlate di me esce sempre che sono vecchio? In Serie A ce ne sono un paio più grandi di me”

Ricordiamo che a dare per certo un approdo del toscano sulla panchina del Napoli ci aveva pensato Pellegatti su Instagram:

“Clamorosa indiscrezione sui profili social dell’amico Luca Diddi, indiscrezione che pare sempre più fondata nelle ultime ore. Nel caso Antonio Conte andasse sulla panchina della Nazionale, il presidente napoletano De Laurentiis avrebbe scelto MAURIZIO SARRI come futuro tecnico. Con riflessi anche sull’ALLENATORE DEL MILAN della prossima stagione.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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