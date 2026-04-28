Sarri: “Ritorno sulla panchina del Napoli? È Fantacalcio”
Dopo Lazio-Udinese: "Perché quando parlate di me esce sempre che sono vecchio? In Serie A ce ne sono un paio più grandi di me"
Le parole di Sarri
Intervenuto a Sky Sport dopo Lazio-Udinese, il tecnico toscano ha così commentato tali voci:
“È fantacalcio. Perché quando parlate di me esce sempre che sono vecchio? In Serie A ce ne sono un paio più grandi di me”
Ricordiamo che a dare per certo un approdo del toscano sulla panchina del Napoli ci aveva pensato Pellegatti su Instagram:
“Clamorosa indiscrezione sui profili social dell’amico Luca Diddi, indiscrezione che pare sempre più fondata nelle ultime ore. Nel caso Antonio Conte andasse sulla panchina della Nazionale, il presidente napoletano De Laurentiis avrebbe scelto MAURIZIO SARRI come futuro tecnico. Con riflessi anche sull’ALLENATORE DEL MILAN della prossima stagione.”