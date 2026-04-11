Parma-Napoli, Conte non rinuncia ai Fab Four di centrocampo

CorSport: McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund; in mediana, Anguissa e Lobotka. Blocco di difesa a tre confermato con Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, insieme a Milinkovic-Savic. Politano e Spinazzola sulle fasce.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma domani alle 15 in campionato, al Tardini. Ancora una volta, come nella vittoria col Milan, il tecnico Antonio Conte dovrebbe far partire dal primo minuto i Fab Four (Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne), con gli ex United e City alle spalle di Rasmus Hojlund.

Anche Politano è favorito per una maglia da titolare, così come Spinazzola dall’altro lato. E la difesa a tre dovrebbe essere la stessa del match contro i rossoneri, con Milinkovic-Savic in porta, in vantaggio su Meret.

La probabile formazione del Napoli contro il Parma

Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport:

Stavolta toccherà ai Fab Four ispirare Hojlund. Di nuovo tutti insieme e come Conte avrebbe già voluto alla vigilia della sfida con il Milan. Saranno loro, l’anima della caccia alla sesta vittoria consecutiva che avvicinerebbe ancor di più la qualificazione aritmetica alla prossima edizione di Champions. McTominay e De Bruyne agiranno ancora alle spalle della punta, da trequartisti, Kevin a destra e McT a sinistra. In mediana, invece, Anguissa e Lobotka.

In difesa, Conte si avvia a confermare in blocco il tris di marcatori centrali mancini: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera. Con Milinkovic-Savic favorito su Meret in porta. Politano in vantaggio su Gutierrez a destra, mentre a sinistra dovrebbe toccare ancora a Spinazzola. Alisson dovrebbe partire ancora dalla panchina. Ancora fuori causa Di Lorenzo, Rrahmani, Lukaku, Neres e Vergara. Il primo con possibilità concrete di rientro è Rrahmani: potrebbe rivedersi contro la Lazio sabato prossimo al Maradona. A seguire, toccherà a Di Lorenzo: il capitano è in rampa a fine mese. Neres e Vergara, invece, dovrebbero rivedersi a maggio. Attesa per il rientro di Lukaku dal Belgio, la prossima settimana.