Gazzetta: “Conte ha svolto bene il compito delle vacanze: far coesistere i Fab Four con gli esterni e l’attacco”

"De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay sono tornati titolari tutti insieme dopo 190 giorni, hanno pilotato il Napoli nello spazio, come i quattro astronauti dell’Artemis II".

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan grazie ai cambi indovinati dal tecnico Antonio Conte; a sbloccare la partita è stato, infatti, Matteo Politano, subentrato nel secondo tempo. Gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Rasmus Hojlund e Conte ha schierato al suo posto Giovane.

Quando il brasiliano ex Verona è uscito negli ultimi minuti di gara, è stato Scott McTominay a fare il centravanti.

Conte vince con i suoi Fab Four

La Gazzetta dello Sport scrive nel pezzo d’apertura dell’edizione odierna:

I Fab Four (De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay), tornati titolari insieme dopo 190 giorni, hanno pilotato il Napoli nello spazio, come i quattro astronauti dell’Artemis II: lassù, oltre il Milan, sorpassato e staccato di 2 punti. L’Inter capolista è una luna ormai troppo lontana (7 punti), ma contano di più gli 8 sulla Juve quinta che, a sette giri dal termine, significano sentirsi la partecipazione Champions in tasca.

Perso Hojlund all’ultimo momento, sostituito da Giovane, il Napoli ha faticato un tempo e ha vinto quando Conte, più coraggioso, ha scagliato le sue frecce dalla panca: Alisson, che ha innescato il gol, e Politano che lo ha firmato a 11 minuti dal termine. È il compito delle vacanze per Antonio: far coesistere il palleggio di qualità dei Fab Four con la profondità degli esterni e con la verticalità che ama Hojlund. Come a inizio stagione, ieri McTominay, che ha chiuso da 9, ha faticato a trovare un ruolo.