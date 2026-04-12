Galliani: “Non mi candiderò alla presidenza della Figc. Il profilo migliore è Giovanni Malagò”

Adriano Galliani, nonostante l’endorsement del Milan, ha escluso una sua candidatura a presidente della Figc. Ne parla Monica Colombo sul Corriere della Sera.

Le parole di Galliani

Si legge sul Corsera:

“Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito». Adriano Galliani, sollecitato da un gruppo di società a entrare nella contesa elettorale, a 24 ore dall’assemblea della Serie A, compie un passo indietro. “Non lo è, perché non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa. Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. E alla fine ritengo che il miglior presidente della Figc possibile, e non solo come espressione della Lega di A, sia Giovanni Malagò”