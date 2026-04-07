Manfredi potrebbe essere sub-commissario per Euro 2032
Cormezz: con questa nomina, qualcosa dovrebbe cambiare per Napoli in vista della scelta degli stadi. Il Commissario Sessa, nei prossimi giorni, conferirà l'incarico ai sindaci delle città candidate per la gestione e ristrutturazione degli impianti.
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi potrebbe diventare sub-commissario per la questione stadi degli Europei 2032. Il Commissario per gli impianti è già stato nominato dal Ministro Abodi, ed è Massimo Sessa.
Lo scenario aprirebbe l’opportunità per Napoli di essere tra le città scelte per ospitare la competizione tra sei anni.
Manfredi sub-commissario per Euro 2032
Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno:
Il Commissario per gli stadi di Euro 2032, da venerdì scorso, è effettivo. È formalmente in carica. È Massimo Sessa, che il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha scelto il 26 settembre scorso. Ora comincia la corsa per le città candidate ad ospitare l’evento. Probabilmente, tra i primi atti firmati da Sessa, forse già nei prossimi giorni, ci sarà il conferimento dell’incarico ai sindaci delle città candidate del ruolo di sub-commissario per la gestione, realizzazione e/o ristrutturazione degli stadi cittadini. Cosa che a Napoli riguarda Gaetano Manfredi, che sullo stadio Maradona che il Comune ha candidato per gli Europei, insieme alla città ovviamente, si sta giocando una partita doppi, anzi tripla: con la Regione, con De Laurentiis e con l’Uefa.
Con la Regione, perché attende il via libera ai finanziamenti per 202 milioni di euro necessari per ristrutturare il Maradona in chiave moderna; poi con De Laurentiis, cercando di convincere il patron azzurro, dell’idea invece di costruirsi uno stadio di proprietà altrove, a condividere il progetto-Maradona; infine, con l’Uefa, sapendo di muoversi – almeno finora – senza il sostegno della Federcalcio, in quanto Gravina aveva ridotto a 9 la rosa degli stadi: Torino (Allianz), Milano (nuovo stadio), Roma (con l’Olimpico e l’impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata; Firenze (con il Franchi in ristrutturazione), e poi Cagliari, Palermo, Genova e Salerno, inseritasi al fotofinish. Napoli era stata già esclusa. Ma questo non significa che la candidatura formalizzata da Manfredi alla Figc non sia valida. Anzi, con la nomina a sub-commissario — salvo sorprese mai da escludere — e con l’uscita di scena di Gravina, qualcosa effettivamente dovrebbe cambiare per Napoli.