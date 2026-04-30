L’Iran bloccato all’ingresso in Canada, non sarà al congresso Fifa sui Mondiali

Oggi a Vancouver è in programma il 76esimo congresso Fifa a cui i dirigenti del calcio iraniano, tra cui il presidente della Federcalcio Taj, non parteciperanno. C’è infatti ancora incertezza sulla partecipazione dell’Iran al prossimo Mondiale che si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico; e l’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia resta un’opzione plausibile.

L’Italia osserva cosa succederà all’Iran per il Mondiale: il ripescaggio è possibile

Come riportato da Iran International, Taj è stato bloccato all’ingresso in Canada dopo il suo arrivo a Toronto e, con due accompagnatori, ha lasciato il Paese lunedì sera. Non è chiaro se il permesso di soggiorno che gli era stato inizialmente concesso sia stato revocato all’arrivo, o dopo ulteriori controlli.

Eurosport ricorda che al congresso di oggi si parlerà di temi organizzativi cruciali per la Coppa del Mondo 2026, inclusi eventuali provvedimenti straordinari su federazioni o situazioni “sensibili”. Una scelta definitiva sull’esclusione o meno dell’Iran dovrà arrivare entro l’11 maggio, un mese prima del calcio d’inizio della competizione.

Nelle prossime ore sarà chiarito cosa accadrà e intanto, l’Italia resta alla finestra. La Fifa infatti, secondo il regolamento, ha piena autonomia e discrezionalità su cosa fare per rinuncia o esclusione di una Nazionale già qualificata. Dunque, non è detto che il posto dell’Iran lo prenda un’altra squadra asiatica. L’Italia è prima nel ranking tra le Nazionali non qualificate e la Fifa potrebbe tranquillamente optare per la partecipazione degli Azzurri. Anche se il posto spetterebbe alla confederazione asiatica.