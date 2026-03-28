Il futuro di Noa Lang potrebbe essere sempre più lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dal sito olandese Voetbal Primeur, il Galatasaray avrebbe infatti deciso di puntare con decisione sul riscatto dell’esterno offensivo di proprietà del Napoli, arrivato in prestito in Turchia nel mercato invernale.

Pronto il riscatto di Noa Lang

Dall’Olanda arrivano indiscrezioni sempre più insistenti: la dirigenza del club di Istanbul sarebbe intenzionata a esercitare l’opzione di acquisto al termine della stagione. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel giocatore, che dopo un avvio complicato in Serie A ha ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico in Süper Lig.

Il trasferimento di gennaio prevedeva un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro, non obbligatorio. Ora, però, il Galatasaray sembra orientato a trasformare l’operazione in un acquisto definitivo.

Dopo le difficoltà vissute al Napoli, Lang ha cambiato marcia in Turchia, diventando rapidamente un elemento importante nello scacchiere offensivo del Galatasaray. Le sue prestazioni hanno convinto non solo lo staff tecnico, ma anche la tifoseria, che lo ha accolto con entusiasmo.

L’esterno olandese, forte di 15 presenze con la nazionale dei Paesi Bassi, ha inoltre dichiarato di trovarsi a suo agio nell’ambiente di Istanbul, sottolineando la passione e il calore dei tifosi giallorossi.

Come riportato ancora da Voetbal Primeur:

“Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del giocatore. In caso di esercizio dell’opzione, il Galatasaray aprirà i contatti con il Napoli per chiudere definitivamente l’operazione”.