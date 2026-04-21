Se crisi deve essere, crisi per manifesta incompetenza e inadeguatezza, come ad esempio andarsi a giocare la qualificazione ai Mondiali con Gattuso in panchina, allora almeno guadagniamoci. È il pensiero del calcio italiano che in questo vortice di parole alla ricerca della ricetta per provare a risollevare le sorti del nostro football, ha pensato a qualcosa che possa unire tutti: il portafogli. C’è una sola legge che mette d’accordo tutti i presidenti: la legge del denaro. E allora che vada a quel paese la ludopatia, tuti ci guadagniamo e i club di calcio fanno le anime belle? Effettivamente è un non-sense. Tutte le squadre in Europa e nel mondo hanno pubblicità con le agenzie di scommesse (il betting), facciamolo pure noi. Nulla cambia ma almeno ci portiamo i soldi a casa. Questo è il succo del discorso ammantato dell’addentellato cattolico: parte del ricavato andrà a sostenere i settori giovanili.

Il ritorno della pubblicizzazione della ludopatia è tra i punti principali del programma della Lega Serie A per rimettere in carreggiata il calcio italiano. Le pubblicità sul betting furono abolite nel 2018 dal decreto dignità.

Ne scrive anche la Gazzetta. Ovviamente l’editore Urbano Cairo, presidente del Torino, come tutti gli altri presidenti, è molto interessato al tema.

L’intro­du­zione di una per­cen­tuale desti­nata al cal­cio sui ricavi deri­vati dalle scom­messe stesse. Pos­si­bi­lità che in Europa e negli Usa è asso­lu­ta­mente legale. Da qui il pre­lievo di un 1% sulle quote rea­liz­zate pun­tando sugli eventi gene­rati dal cal­cio, e che i club vor­reb­bero far rien­trare nel sistema. In Ita­lia la rac­colta del solo 2024 da scom­messe spor­tive ha rag­giunto i 22,8 miliardi di euro. Di que­sti quasi 23 miliardi, 16,1 ven­gono dal cal­cio. L’1% sareb­bero 160 milioni. Quota che recen­te­mente potrebbe essere ulte­rior­mente cre­sciuta.

Il tema stadi

Oltre a tale misura, il focus si è spostato su stadi e vivai, con l’ad dell’Atalanta Percassi che ha proposto iter burocratici agevolati. Sul fronte vivai, il tema è strettamente collegato a quello del betting, con i ricavi che andrebbero a finanziare infrastrutture e settori giovanili.