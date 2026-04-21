L’intro­du­zione di una per­cen­tuale desti­nata al cal­cio sui ricavi deri­vati dalle scom­messe stesse. Pos­si­bi­lità che in Europa e negli Usa è asso­lu­ta­mente legale. Da qui il pre­lievo di un 1% sulle quote rea­liz­zate pun­tando sugli eventi gene­rati dal cal­cio, e che i club vor­reb­bero far rien­trare nel sistema. In Ita­lia la rac­colta del solo 2024 da scom­messe spor­tive ha rag­giunto i 22,8 miliardi di euro. Di que­sti quasi 23 miliardi, 16,1 ven­gono dal cal­cio. L’1% sareb­bero 160 milioni. Quota che recen­te­mente potrebbe essere ulte­rior­mente cre­sciuta.