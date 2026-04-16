Mondiale 2026 in Usa, gli alberghi abbassano i prezzi: “poche prenotazioni”

C’è preoccupazione per il Mondiale che si disputerà tra qualche mese tra Stati Uniti, Messico e Canada. La situazione geopolitica è quella che è e la voglia di Stati Uniti non decolla. Ne scrive innanzitutto il Financial Times sul calo di prenotazione degli alberghi che così sono stati costretti ad abbassare i prezzi. Athletic si sofferma sul rincaro dei biglietti dei treni.

Mondiale 2026, le prenotazioni alberghiere non decollano

Le Parisien riprende il Financial Times:

In vista della Coppa del Mondo Fifa 2026, cresce la preoccupazione tra gli albergatori statunitensi. L’evento che avrebbe dovuto rilanciare il turismo dopo un deludente 2025, non sta producendo gli effetti sperati: le prenotazioni non decollano. In diverse città ospitanti, i prezzi delle camere sono già stati sensibilmente ridotti, segnale di un mercato molto meno dinamico del previsto, come riportato ieri dal Financial Times.

Soprattutto, alcuni operatori del settore indicano un contesto politico e geopolitico sfavorevole. «È evidente che la voglia di venire negli Stati Uniti è in calo», ha affermato Lior Sekler, responsabile di Hri Hospitality, citando sia le tensioni internazionali sia le politiche migratorie americane.

Il punto del Financial Times