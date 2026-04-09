L’Equipe: “Kvaratskhelia si conferma un giocatore dalle grandi serate, in Champions ha più gol che in Ligue 1”

In campionato ha la metà di reti segnate rispetto alla Champions finora. "Quando il suo impegno in partita è pari al suo talento, diventa ingiocabile".

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il 2-0 nel match di Champions tra Psg e Liverpool, concluso proprio con questo risultato. Il ritorno dei quarti di finale sarà ad Anfield e il georgiano spera di poter raggiungere la seconda finale di Champions consecutiva con la sua squadra.

Ancora una volta, l’ex Napoli è stato decisivo, come quando è subentrato con il Chelsea.

Kvaratskhelia decisivo in Champions

L’Equipe scrive:

Decisivo non appena la partita si accende: Khvicha Kvaratskhelia ha ancora una volta illuminato il match, contro il Liverpool. Kvara non ha nulla del fanfarone o del provocatore: assiste semplicemente, come tutti, all’esecuzione del suo talento. Quando tutto funziona, cioè quando il suo impegno è all’altezza del suo talento, l’attaccante del Psg è uno di quei calciatori ingiocabili. È già l’ottavo gol stagionale in Champions League (più quattro assist), numeri che lo collocano tra i migliori in Europa e confermano quanto sia un uomo delle grandi serate, lui che in campionato conta 4 gol in 23 presenze di Ligue 1 in questa stagione.

Ha alzato ulteriormente il ritmo in questa stagione, perché segna a ogni partita: un gol contro il Monaco ai play-off, una doppietta e un assist contro il Chelsea, e un gol ieri contro i Reds. E, come se non bastasse, queste prodezze statistiche sono accompagnate da prestazioni complete in ogni fase di gioco. Perché dietro il mantello dell’artista, c’è anche quello del guerriero. Sa che tra cinque giorni ci sarà Anfield. Un posto perfetto per lasciare un’altra impronta del suo talento.