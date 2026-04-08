Golazo di Kvaratskhelia che punta alla seconda Champions di fila

Una Champion non basta. Kvaratskhelia ne vuole due. Di fila. E da protagonista. Il georgiano ex Napoli ha messo il timbro sull’andata dei quarti di finale di Champions tra Psg e Liverpool. Ha segnato la rete del 2-0 al Parco dei Principi. Un gol alla Kvaratskhelia: bravissimo a creare lo spazio, è entrato in area da sinistra, ha superato il portiere del Liverpool (il suo connazionale Mamardashvili) accentrandosi e poi ha depositato in rete. Un gol da autentico fuoriclasse quale il georgiano è. Il Napoli la ha venduto lo scorso gennaio a un prezzo fin troppo basso ma il club è rimasto intrappolato dalla propria politica e dalla propria decisione di non aumentargli l’ingaggio. E così, onde evitare conseguenze peggiori (articolo 17), lo ha venduto al Psg nel mercato invernale 2025.

A Parigi Kvaratskhelia è stato grande protagonista. Ha conquistato una Champions (la prima del Psg) e adesso si sta confermando anche in questo manifestazione. È l’ottavo gol nel torneo di quest’anno, in dodici partite. Ne ha segnati tre al Chelsea negli ottavi di finale tra andata e ritorno.