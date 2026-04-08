Golazo di Kvaratskhelia che punta alla seconda Champions di fila
Splendida rete del 2-0 al Liverpool, rete da fuoriclasse quale è. Per Kvara è l'ottavo gol nella Champions di quest'anno, in dodici partite. Non male
Golazo di Kvaratskhelia che punta alla seconda Champions di fila
Una Champion non basta. Kvaratskhelia ne vuole due. Di fila. E da protagonista. Il georgiano ex Napoli ha messo il timbro sull’andata dei quarti di finale di Champions tra Psg e Liverpool. Ha segnato la rete del 2-0 al Parco dei Principi. Un gol alla Kvaratskhelia: bravissimo a creare lo spazio, è entrato in area da sinistra, ha superato il portiere del Liverpool (il suo connazionale Mamardashvili) accentrandosi e poi ha depositato in rete. Un gol da autentico fuoriclasse quale il georgiano è. Il Napoli la ha venduto lo scorso gennaio a un prezzo fin troppo basso ma il club è rimasto intrappolato dalla propria politica e dalla propria decisione di non aumentargli l’ingaggio. E così, onde evitare conseguenze peggiori (articolo 17), lo ha venduto al Psg nel mercato invernale 2025.
A Parigi Kvaratskhelia è stato grande protagonista. Ha conquistato una Champions (la prima del Psg) e adesso si sta confermando anche in questo manifestazione. È l’ottavo gol nel torneo di quest’anno, in dodici partite. Ne ha segnati tre al Chelsea negli ottavi di finale tra andata e ritorno.
🚨🇬🇪KVARATSKHELIA DOUBLES THE LEAD FOR PSG! WHAT A GOAL! HE LAYED THE DEFENDER DOWN
PSG 2-0 Liverpool.#Football #Psg #liverpool #UCL
pic.twitter.com/Ot5Bp7TrK3
— VICK D VILLAIN!!! (@Verere_V) April 8, 2026