Immobile: “In Italia c’è una forma di ostracismo legata ai club”

Intervistato da So Foot, Ciro Immobile ha così parlato della situazione legata alla Nazionale Italiana.

Le parole di Immobile

Si legge su So Foot:

“Non so se sia così in tutti i paesi, ma in Italia c’è una forma di ostracismo legata ai club. I tifosi a volte faticano a sostenere in nazionale un giocatore proveniente dal club rivale: se sei tifoso dell’Inter, non incoraggerai naturalmente un giocatore della Juventus. Se tifi per la Roma, non porti necessariamente nel cuore un giocatore della Lazio. Questo influisce… Mediaticamente non ero “protetto” come altri. Avevo meno diritto di sbagliare. Eppure, sotto la guida di Roberto Mancini, sono stato il giocatore che ha segnato di più. Alcune critiche erano assurde: ho segnato quanto Luca Toni in un grande torneo, per esempio. Lui ha realizzato due gol ai Mondiali 2006, io due agli Europei 2021. Eppure, nell’immaginario collettivo, lui è stato il grande bomber della Nazionale, e io… si ha l’impressione che non abbia fatto nulla! È pazzesco”