Il Napoli vuole godersi De Bruyne almeno per un’altra stagione

Il Napoli lo ha fatto. Il Napoli ha trovato un giocatore verissimo che si chiama Alisson Santos. Complimenti al Napoli. Credo che qualcuno debba anche chiedere scusa al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che in questo caso ha avuto un’intuizione veramente importante. Insomma, il Napoli prende Alisson Santos quando praticamente in pochi lo conoscevano, in pochi ci credevano e soprattutto era un giocatore che lo Sporting non voleva dare in prestito con diritto di riscatto.

Santos sarà riscattato. È un Napoli che programma un riscatto da 15 milioni e mezzo per un giocatore che credo ormai valga già il doppio.

Su De Bruyne:

Sul Napoli volevo aggiungere una cosa: Kevin De Bruyne. Continuiamo a ricevere sempre tante domande di chi ci chiede: “Ma De Bruyne a fine stagione cosa fa? Si continua a parlare di partenza, si continua a parlare di addio?”.

Quello che posso dirvi è che l’intenzione del Napoli è di volersi godere De Bruyne almeno per un’altra stagione. Insomma, il Napoli ha tutta l’intenzione di andare avanti con lui e di riuscire a trovare un feeling, soprattutto dal punto di vista tecnico.

De Bruyne, purtroppo, con l’infortunio ha avuto una stagione spezzata in due, ma a livello di feeling anche con la piazza — dalle interviste fatte di recente — c’è tutto. Direi che De Bruyne sta dimostrando la sua voglia di Napoli.

Ha tutta l’intenzione di continuare con la maglia del Napoli. Poi, ripeto, bisognerà vedere che Napoli sarà quello 2026-27, cosa accadrà intorno ad Antonio Conte: non è il momento per parlarne. Ma l’intenzione del Napoli oggi è quella di vedere il vero De Bruyne l’anno prossimo, si spera senza infortuni e con la possibilità di godersi un campione di questo livello.