L’interista Libero ci crede anche senza Lautaro: “Lo scudetto si vince senza troppe difficoltà”

Nel 2026 l’Inter ha segnato in media 2,6 gol con Lautaro in campo; senza di lui, media reti a 1 e sono arrivate solo due vittorie su sette partite. L'argentino salterà sicuramente Como e Cagliari.

Lautaro Martinez dovrà fermarsi di nuovo per un risentimento muscolare e resterà fuori per il match contro il Como. L’Inter, senza il suo centravanti capitano, ha una media punti in campionato di 1,6; con lui in campo, sale a 2,5.

Sarà un’assenza pesante per i nerazzurri, che saranno chiamati a difendere i sette punti di vantaggio sul Napoli secondo.

L’Inter resta senza Lautaro

Libero scrive nell’edizione odierna:

Lautaro Martinez resterà fermo almeno quindici giorni. Quindi l’Inter dovrà fare a meno del suo centro di gravità per la doppia sfida con il Como, quella di domani sera in campionato e quella di martedì 21 aprile in Coppa Italia. Nel mezzo salterà anche la partita con il Cagliari di venerdì 17, dopodiché proverà a recuperare per Torino-Inter del 26, anche se si vocifera che potrebbe rimanere fuori fino a tre settimane. L’argentino era rientrato domenica con la Roma, sfoderando una prestazione da campione e tirando l’Inter fuori da un periodo difficile.

Nel 2026 l’Inter ha vinto 11 partite su 14 e segnato in media 2,6 gol con Lautaro in campo; senza di lui sono invece arrivati 2 soli successi su 7 incontri, con la media reti crollata a 1. L’argentino o meno, l’Inter ha comunque tutte le carte in regola per concludere il cammino scudetto senza troppi patemi d’animo.