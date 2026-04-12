Il Corsport. Battere il Parma significherebbe blindare il secondo posto e sesta vittoria consecutiva. Il record della gestione Conte è di sette vittorie di fila

Il Napoli ha perso dieci punti con le piccole

Oggi alle 15 si gioca Napoli-Parma. Il Napoli ha l’opportunità di allungare sul Milan (sconfitto ieri 0-3 in casa dall’Udinese) ma non deve sottovalutare l’avversario. Il Napoli – ricorda il Corriere dello Sport – quest’anno ha perso dieci punti con le piccole.

Scrive Fabio Mandarini:

Battere la squadra di Cuesta consentirebbe ai Fab e soci di portarsi a più 5 sul Diavolo – blindando il secondo posto -, di compiere un altro passo fondamentale verso l’Europa dei top e allo stesso tempo anche di alzare un po’ il livello di pressione sull’Inter, prima a più 7 e attesa dalla trappola sul lago. Menù ricco, ma non solo: allungherebbe a sei la striscia di vittorie consecutive in campionato dopo quelle con Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan, portandola a un solo passo dal primato della gestione Conte. Il dato: sette successi di fila tra il 14 dicembre 2024 e il 25 gennaio 2025 contro Udinese, Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus. E ancora: oggi il Napoli proverà anche a centrare la terza vittoria in trasferta e il terzo clean sheet consecutivi, per la prima volta in questa Serie A (al massimo due e due, finora).

Il Napoli, insomma, ha tutto il tempo di migliorare se stesso in campionato e finanche le statistiche dell’annata tricolore con sette partite da giocare, ma prima di tutto dovrà vedersela con il Parma. Una delle complici della frenata scudetto che all’andata hanno visto i campioni d’Italia in carica cedere ben 10 punti a squadre che oggi come allora occupano posizioni in classifica dalla decima in giù.