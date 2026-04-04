Il City travolge il Liverpool 4 a 0 e vola in semifinale di Fa Cup: decisiva la tripletta di Haaland

Il Guardian: "Salah è stato praticamente inesistente e Slot sa che questa pesante sconfitta può danneggiare la sua posizione. Per il City si tratta dell’ottava semifinale consecutiva di Fa Cup"

Serata amara per il Liverpool, che subisce tutta la furia di un ritrovato Erling Haaland. Finisce 4 a 0 per il City, che agguanta la semifinale di Fa Cup.

City-Liverpool 4 a 0: Haaland on fire

Riporta il Guardian:

Quando Erling Haaland ha insaccato il pallone per la sua prima tripletta con il Manchester City dall’agosto 2024, frotte di tifosi del Liverpool hanno iniziato ad abbandonare lo stadio. Erano passati appena 57 minuti, ma il City era già sul 4-0 e la squadra di Arne Slot veniva messa sotto.

Slot sa che questa pesante sconfitta può danneggiare la sua posizione, anche perché il prossimo impegno è contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain: una nuova disfatta nei quarti di Champions League potrebbe portare la proprietà a fare delle valutazioni. Per Pep Guardiola, invece, è tutto rose e fiori. Questa prima partita dopo la vittoria contro l’Arsenal nella finale di Coppa di Lega ha portato il City all’ottava semifinale consecutiva di Fa Cup: un altro dato straordinario per un allenatore straordinario.

Salah, alla sua prima apparizione dopo aver annunciato l’addio, è stato praticamente inesistente.