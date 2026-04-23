Guardiola: “Sono fortunato a essere al City, qui c’è continuità e fiducia”
Palese la stoccata al Chelsea dopo l'esonero di Rosenior. A tal proposito, dell'ex allenatore dei Blues dice: "Sono dispiaciuto. Sono abbastanza sicuro che sia un allenatore per quel livello"
L’esonero di Rosenior – il decimo allenatore in 10 anni per il Chelsea – è sintomatico della scarsa programmazione e lungimiranza che regna ormai in casa Blues. Pep Guardiola ci ha tenuto a rimarcare tale concetto in maniera indiretta, sottolineando come sia fortunato a essere nel club in cui si trova.
Le parole di Guardiola
A Beanyaman Sports:
Rosenior? Sono dispiaciut0. Sono abbastanza sicuro che sia un allenatore per quel livello. Ogni volta che succede qualcosa del genere, penso sempre a quanto sono fortunato, ancora una volta, a essere nel club in cui sono. Ho scelto il club giusto 10 anni fa. La continuità e la fiducia con le persone che lavorano qui… sono davvero fortunato.”
🚨 Pep Guardiola on Liam Rosenior’s sacking at Chelsea: “I’m so sorry. I’m pretty sure he’s a manager for that level”.
“Always when this happens, always I think about how lucky, again, I am being in the club where I am”.
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— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026