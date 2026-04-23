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Guardiola: “Sono fortunato a essere al City, qui c’è continuità e fiducia”

Palese la stoccata al Chelsea dopo l'esonero di Rosenior. A tal proposito, dell'ex allenatore dei Blues dice: "Sono dispiaciuto. Sono abbastanza sicuro che sia un allenatore per quel livello"

Guardiola manchester city liverpool

Cm Torino 11/12/2024 - Champions League / Juventus-Manchester City / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Josep Guardiola

L’esonero di Rosenior – il decimo allenatore in 10 anni per il Chelsea – è sintomatico della scarsa programmazione e lungimiranza che regna ormai in casa Blues. Pep Guardiola ci ha tenuto a rimarcare tale concetto in maniera indiretta, sottolineando come sia fortunato a essere nel club in cui si trova.

Le parole di Guardiola

A Beanyaman Sports:

Rosenior? Sono dispiaciut0. Sono abbastanza sicuro che sia un allenatore per quel livello. Ogni volta che succede qualcosa del genere, penso sempre a quanto sono fortunato, ancora una volta, a essere nel club in cui sono. Ho scelto il club giusto 10 anni fa. La continuità e la fiducia con le persone che lavorano qui… sono davvero fortunato.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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