Anche Gilmour ha una statua di Maradona nel suo giardino di casa

Billy Gilmour sta diventando sempre più napoletano. Ha deciso di acquistare la statua che raffigura Diego Armando Maradona e metterla nel suo giardino di casa. Stefano Ceci, amico e manager dell’ex campione argentino, l’ha donata al club dopo la morte di Maradona nel novembre 2020. Un gesto simbolico per un giocatore arrivato solo da un anno e mezzo a Napoli, ma che sembra essersi ambientato piuttosto bene.

La statua di Maradona nel giardino di Gilmour

In un video diffuso sui social da Voetbal Primeur, si vede il centrocampista del Napoli che registra col suo cellulare la statua al centro del giardino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VoetbalPrimeur (@voetbalprimeur)

La cosa divertente è che Gilmour non è neanche il primo ad aderire a questa iniziativa; il suo connazionale Scott McTominay aveva già fatto lo stesso. In pratica, due scozzesi trapiantati a Napoli che si ritrovano con una statua del “Pibe de Oro” in giardino.

Pare che l’ispirazione venga proprio dalla statua originale collocata all’interno dello stadio di Napoli.