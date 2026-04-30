L'avvocato: "Il pm ci ha chiesto solo di Salernitana-Modena. Una sola domanda velocissima su Inter-Roma. Nessuna domanda sulla riunione di San Siro e sul filone Rocchi"

Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano per quel che riguarda gli arbitri ed eventuali condizionamenti del campionato.

Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma“.

Ducci ha spiegato che si è rivisto il video di Salernitana-Modena, si è tornati a rivederlo, ma non si è andato molto più in là. Hanno negato interferenze nell’audio di Inter-Roma.

Quattro ore di interrogatorio solo per una partita? Per l’avvocato c’è voluto tempo per rivedere il video e parlare dei vari momenti.

“Nessuna domanda sulla riunione di San Siro”

L’avvocato Ducci: “siamo stati interrogati su Salernitana-Modena. Gervasoni ha chiarito che lui era a fare il Var di Serie A, sono due palazzine diverse Var Serie A e Serie B. Su Inter-Roma chiarito come non sia stato fatto alcun intervento e le immagini lo chiariscono in maniera efficace. Decisioni prese in 15 secondi, non c’è il tempo materiale per intervenire e condizionare.

Non abbiamo parlato della riunione a San Siro. Non ho ascoltato alcun audio di Inter-Roma. Velocissima domanda di Inter-Roma, sono decisioni prese in venti secondi, non c’è tempo per intervenire”.

Nessuna domanda su designazioni pilotate. Nessuna domanda neanche su pressioni dei club.

Quattro ore solo per una partita? Sì, video, pareri, pause”.