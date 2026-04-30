Inter-Roma, non manca alcun audio: per la Procura non c’è nulla

Per il Corriere della Sera non c'è conferma né sul "fatti i fatti tuoi" né sull'assenza dell'audio. "A oggi Inter-Roma non è tema dell'inchiesta" Allora tutto questo bailamme è figlio della disinformazione organizzata?

Si smoscia il carrozzone (siamo alla disinformazione organizzata?) allestito su Inter-Roma e all’eventuale condizionamento (la bussata) da parte di Gervasoni (vice di Rocchi) agli addetti Var in occasione del mancato rigore su Bisseck. Il famigerato “fatti i fatti tuoi” che avrebbe detto il Var Di Bello all’assistente Piccinini non ha trovato fondamento per la Procura della Repubblica di Milano. Insomma sarebbe una bufala. Tutte le teorie cospirazioniste sull’assenza dell’audio? Al momento non c’è nulla. Quindi oggi non dovrebbe esserci nemmeno una domanda da parte della Procura a Gervasoni che – a differenza di Rocchi – si presenterà all’interrogatorio. Ma è un interrogatorio che promette poco. Nel suo capo d’imputazione c’è solo una partita: Salernitana-Modena che, con tutto il rispetto, interessa a quattro gatti.

Inter-Roma non è tema dell’inchiesta

Molto più interessante quel che scrive il Corriere della Sera a proposito di Inter-Roma e del rigore non dato per presunto fallo su Bisseck:

Scrive Ferrarella che parte dalla lettere del celebre guardalinee Rocca che si chiede come mai nessuno in quel caso abbia bussato per dire che era rigore.

Scrive il Corriere della Sera:

Il riferimento era al fallo sull’interista Bisseck il 27 aprile 2025, al mancato intervento dell’arbitro, e al fatto che Gervasoni avrebbe «bussato» alla sala Var per invitare un varista interventista a non immischiarsi: le voci sulla misteriosa assenza del relativo audio Var non sembrano tuttavia aver trovato fondamento, la Procura mostra di non ritenere condizionata quella situazione (giusta o sbagliata che sia stata), e ad oggi la partita Inter-roma non è tema dell’inchiesta.