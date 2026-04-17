Dia segna sempre quando il Napoli poi vince lo scudetto
Un suo gol rovinò la festa scudetto (la rimandò soltanto). Lo scorso anno si stava ripetendo, per fortuna anche il suo 2-2 a Roma rimase senza conseguenze. Domani dovrebbe partire titolare
Boulaye Dia tornerà sul prato del Diego Armando Maradona, dove segnò il 30 aprile 2023 quella rete che permise al Napoli di rinviare la festa del terzo scudetto. All’epoca indossava la maglia della Salernitana, la partita finì 1-1 proprio grazie al suo tiro a giro che fece salvare i granata allenati all’epoca da Davide Nicola.
Ma quello non è l’unico gol del senegalese contro gli azzurri; anche nel match del 15 febbraio 2025, terminato 2-2, segnò all’87esimo. Per fortuna alla fine della stagione, il Napoli vinse lo stesso il tricolore. Domani, sabato 18 aprile alle 18, Dia tornerà a Napoli, stavolta con la maglia della Lazio.
Napoli 🆚 Salernitana è già decisiva 🔥
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— DAZN Italia (@DAZN_IT) January 13, 2024
Dia torna a Napoli dopo quel gol con la Salernitana
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, il tridente offensivo biancoceleste dovrebbe comporsi di Isaksen-Dia-Zaccagni.
Il centravanti ha segnato finora una sola rete in campionato in 21 presenze.
La Lazio, intanto, cerca una vittoria in campionato che manca dal 22 marzo, nel match vinto fuori casa 2-0 contro il Bologna.
Sarà decisivo proprio Dia come quel giorno di aprile di tre anni fa? Sarri e i tifosi biancocelesti sperano di sì.