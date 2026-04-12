De Bruyne con un gol arriverebbe a quota 100 nei top 5 campionati europei
Corsport: "Sarebbe il secondo centrocampista in assoluto a riuscirci, dietro solo a Marco Reus. Con lui in campo, la squadra di Conte vanta il 73,3% di vittorie stagionali"
Kevin De Bruyne, a Parma, scenderà in campo per la storia. Con una rete diventerebbe il secondo centrocampista in assoluto a realizzare 100 gol nei cinque campionati top d’Europa dopo dopo Marco Reus. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Parma-Napoli, De Bruyne per la storia
Si legge sul Corsport:
Il Napoli è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, di cui quattro su quattro da quando Kevin De Bruyne è tornato dopo l’infortunio: Torino, Lecce, Cagliari, Milan. Un caso? Può darsi, magari, chissà. O forse no, considerando il calibro del personaggio e il sostegno delle statistiche: la squadra di Conte vanta il 73,3% di vittorie stagionali in tutte le competizioni con Kdb in campo, undici su quindici partite, mentre senza di lui la media crolla al 46%, tredici su ventotto.
Quella di oggi sarà la terza consecutiva da titolare di De Bruyne dopo l’infortunio. Tra qualche mese giocherà il quarto Mondiale della sua straordinaria carriera, ma già molto prima potrebbe tagliare un altro traguardo prestigioso. Magari proprio a Parma, chi può dirlo: con una rete diventerebbe il secondo centrocampista in assoluto a realizzare 100 gol nei cinque campionati top d’Europa dopo dopo Marco Reus (quota 120)