Cuesta: “Il Napoli ha qualità, sono diversi rispetto all’andata”

Che tipo di settimana è stata e come sta la squadra?

“Rientrano Almqvist e Troilo, mentre resta in dubbio Ondrejka che ha accusato qualche problema e non sappiamo ancora se potrà essere disponibile.”ma noi

Una delle poche partite in cui Pellegrino non ha giocato è stata contro il Napoli. Come pensate di affrontare la gara?

“Vedremo un Parma con le stesse intenzioni di sempre. Scenderanno in campo undici giocatori con idee chiare, determinazione e qualità per provare in tutti i modi a vincere. Il Napoli ha qualità, ma anche noi arriviamo da una settimana positiva. Dopo un momento difficile siamo riusciti a reagire con una buona prestazione contro la Lazio. Non avevo dubbi sulla risposta della squadra: ora serve continuità.”

Un messaggio per i tifosi?

“Cerchiamo di imparare da ogni esperienza. L’ultima al Tardini è stata negativa e il pubblico ha espresso il proprio disappunto. Non siamo perfetti, ma lavoriamo per migliorare. Diamo sempre il massimo per rappresentare il Parma nel modo migliore. Vogliamo offrire una grande prestazione e coinvolgere i tifosi, sapendo che vengono allo stadio per sostenerci.”

Come si può affrontare questo Napoli in grande forma?

“Sono una squadra molto forte e da diverse partite non subiscono gol su azione. Hanno grande qualità e sono diversi rispetto all’andata. Come affrontarli? Con un approccio simile a quello dell’ultima gara. Dobbiamo valorizzare i nostri punti di forza e crescere sotto l’aspetto offensivo, aumentando la qualità del gioco. Questo ci permetterebbe sia di concedere meno sia di mettere in difficoltà il Napoli.”

Dopo la Lazio ha parlato dell’importanza di far sentire forti i giocatori. Cosa vorrebbe migliorare oltre alla fase difensiva?

“Voglio continuare a evolverci. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e proseguire su questa strada. Nelle ultime partite c’è stata una crescita: a Roma siamo riusciti a occupare meglio la metà campo avversaria e a progredire con più efficacia. Mi piacerebbe avere una squadra completa, capace di costruire dal basso ma anche di attaccare gli spazi aperti e muoversi bene in quelli stretti. Siamo efficaci anche sui calci piazzati. Voglio una squadra con soluzioni in ogni situazione. Siamo ancora in crescita.”

Ripartirebbe da Cuesta se fosse un dirigente del Parma?

“Mi ritengo molto fortunato a essere qui e sono felice di lavorare con tutte le persone che fanno parte del club. So anche che manca ancora tanto alla fine della stagione e dobbiamo concentrarci solo sul presente.”

Per la partita di domani c’è l’opzione Elphege oppure anche quella del falso nove?

“Mi piace schierare undici giocatori veri e domani sarà così. Le caratteristiche degli attaccanti possono variare: c’è chi lega il gioco e chi attacca la profondità. Mi piace il falso nove? Sì. Mi piacciono anche i giocatori che attaccano lo spazio? Sì. Abbiamo diverse soluzioni e le abbiamo già utilizzate durante la stagione. Domani sceglieremo chi potrà avere l’impatto migliore.”

Mikolajewski?

“Sarà tra i convocati. Potrebbe partire titolare, entrare a gara in corso oppure restare in panchina. È comunque un giocatore vero anche lui.”

A Roma si è rivista la coppia Nicolussi-Bernabé con una buona prestazione. Ha detto loro qualcosa di diverso?

“Un aspetto importante è che le loro caratteristiche si integrano bene. Possono aiutarci nella progressione del gioco, lavorano molto anche in fase difensiva e mettono sempre la squadra al primo posto. A Roma hanno contribuito ad aumentare la qualità, soprattutto nel primo tempo. Domani affronteremo un avversario aggressivo e dovremo sfruttare le nostre qualità per avanzare anche in situazioni con poco tempo e spazio. Sarà fondamentale leggere i momenti della partita per attaccare meglio senza trascurare la nostra solidità difensiva.”

Nicolussi e Bernabé funzionano meglio insieme rispetto ad altri?

“Dipende dal tipo di partita e dal contesto. Durante la stagione abbiamo utilizzato anche altre soluzioni che ci hanno dato grandi risultati e con cui abbiamo vinto molte gare. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare al meglio le qualità dei nostri giocatori per ottenere risultati.”

Contro la Lazio Valeri è andato vicino al gol su cross di Britschgi. Può essere un’arma in più?

“Avete visto come nasce quell’azione? Stiamo lavorando intensamente per migliorare la qualità del nostro gioco offensivo, mantenendo però un equilibrio che ci consenta di essere efficaci anche nelle coperture preventive. Dobbiamo sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori che abbiamo.”