Sarri: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, la sconfitta è figlia di questo divario»

A Dazn: «Noi ci abbiamo messo del nostro. Sul primo gol era chiaro dove sarebbe finito il pallone, i miei si sono fatti attrarre da Elmas. Castellanos? Il club avrebbe potuto essere più pronto»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Lazio-Napoli. Di seguito l’intervento ripreso integralmente.

Sarri: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato»

«La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi. Qualcosa ci abbiamo messo di nostro perché abbiamo fatto un primo tempo a metà strada, passivi nella nostra metà campo e con pressing non totale. Ho visto una squadra contro però che reputo la più forte del campionato. Sul centravanti? Lo devi chiedere al direttore. Io gli ho parlato e gli ho detto che abbiamo bisogno di giocatori importanti in alcuni ruoli, è inutile prenderne alcuni dello stesso livello. L’evoluzione di questa discussione poi dipenderà da loro»

Sulla difesa dei cross

«È chiaro che quando ti trovi ad affrontare questi quinti che ti attaccano le spalle non è un problema solo nostro ma di tutte le squadre. Quello sul gol di Spinazzola è un cross lento e secondo me il difensore esterno è stato troppo attratto da Elmas. Era una palla di facile lettura. Dopo 5 minuti è successa una situazione analoga. Castellanos? Anche il ragazzo era propenso per questa soluzione, quando ci sono queste situazioni conta poco il resto, è difficile trattenere qualcuno. Poi magari visto che si poteva immaginare qualcosa di questo tipo, si poteva arrivare pronti»