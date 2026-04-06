Conte: “Se la Champions è l’obiettivo del Milan perché non dovrebbe esserlo per il Napoli?”

A Dazn: "Non è questione di credere allo scudetto, noi dobbiamo essere realisti e sapere che non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino, non una volta, più volte e vedendo quello che sta facendo l'Inter la vedo difficile".

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan

Napoli-Milan, Conte a Dazn

Ancora defezioni, oggi anche Hojlund, però rimane il grande spirito e l’energia dei giocatori entrati dalla panchina

“Sicuramente questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia perché quello che non bisogna dimenticare è che bisogna dire grazie a tutti i ragazzi che hanno sopperito alle assenze. Oggi avevamo ancora 5 assenze fondamentali di titolari oltre Hojlund. Penso che la cosa straordinaria questa squadra l’abbia fatta nel momento delle tante assenze. Penso ad Elmas che oggi è entrato nel finale che è stato protagonista assoluto del periodo difficile. Oggi stiamo continuando quel percorso ed ovvio che recuperando giocatori hai la possibilità di avere più scelta. Oggi scherzavo con Politano perché avevo previsto la sua entrata in quella zona quando il Milan sarebbe stato più stanco, tutti si mettono a disposizione e per questo sono contento. Adesso bisogna continuare, abbiamo fatto un passo importante per la Champions, se lo è del Milan non capisco perché non dovrebbe essere il nsotro obiettivo. Noi dobbiamo stare lì sapendo che l’Inter merita di essere primo”

Quanto ci credete veramente?

“Io ci tengo, in un momento di gioia in cui siam tornati al secondo posto, di ringraziare i ragazzi che hanno risposto presente e hanno aiutato. Oggi stiamo recuperando un po’ tutti. Non è questione di crederci, noi dobbiamo essere realisti e sapere che non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino, non una volta, più volte e vedendo quello che sta facendo l’Inter la vedo difficile. Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull’acceleratore e difendere il nostro scudetto cosa che fino a un certo punto non abbiamo potuto fare per tanti motivi”