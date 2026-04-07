Da come ha parlato, potrebbe andarci; il Napoli resterebbe con uno tra Italiano, De Rossi o Farioli. Gli azzurri e il Milan avevano tanti assenti, tra cui chi pensa di fare come gli pare fregandosene. Ma è lo specchio del calcio di oggi.

Speriamo che Conte non vada in Nazionale (con l’avallo di De Laurentiis)

Cesare – Caro Guido vittoria del Napoli che batte il Milan e lo scavalca al secondo posto. Partita bloccata, poco spettacolare con poche occasioni che gli azzurri hanno vinto nel finale. Diciamo partita con due squadre in campo con tanti assenti rispetto alle formazioni ideali di partenza tra infortunati, fuori forma, flop del mercato, giocatori con il mal di pancia e chi pensa di fare come gli pare fregandosene della società, dell’allenatore e dei compagni. Ma è lo specchio del calcio di oggi.

Guido – Comunque tornando alla partita Allegri ha cercato di bloccare il gioco del Napoli aspettando la squadra avversaria come è suo solito, il Napoli ha invece, avendo l’obiettivo secondo posto, cercato di fare la partita ma in maniera accorta senza lasciare campo agli avversari. Per i vari motivi su elencati il Napoli ha giocato in difesa con 3 mancini con Juan Jesus a destra e in aggiunta un altro mancino Gutierrez come quarto di centrocampo ma la difesa ha ben retto.

Cesare – Allegri, che ha rinunciato in partenza a Leao e Pulisic, aveva individuato come punto debole la nostra fascia destra facendo puntare Juan Jesus dal veloce Nkunku ma senza successo. A centrocampo Lobotka ha fatto una buona partita ed Anguissa, pur se ancora in ritardo di condizione e lontano dalla forma migliore, ha fatto un buon lavoro spegnendo il temuto Rabiot. De Bruyne è parso meno brillante delle prime partite del rientro ma questo è tipico di chi torna da una lungo infortunio e come al solito ha mostrato a sprazzi grandi giocate. Mc Tominay invece è stato tra i meno brillanti ma penso che per lui e per De Bruyne molto sia influenzato dalle tappe di avvicinamento al mondiale.

Guido – Conte come al solito da grande allenatore sfrutta al meglio quello che ha e venutogli a mancare Hojlund, per un virus intestinale, ha schierato centravanti Giovane dovendo chiaramente rinunciare al tipico gioco di sponda del danese avendo il brasiliano caratteristiche completamente diverse. Però è da dire che dopo un primo tempo timido e di adattamento nel secondo tempo Giovane ha fatto una buona gara fino all’uscita dal campo stremato. A proposito di Conte spero che la nazionale non ce lo porti via (con l’assenso di De Laurentiis che risparmierebbe una grossa cifra) lasciandoci in mano a Italiano, De Rossi o Farioli. Quod deus avertat.

Cesare – Mah da come ha parlato Conte penso che andrà alla Nazionale, senza l’opposizione di De Laurentiis, e tra quelli che hai elencato meglio Farioli per un nuovo progetto. Comunque la partita, che andava avanti senza sussulti, poi è stata decisa dai cambi a circa 20 minuti dalla fine. Allegri ha messo dentro Pulisic e Gimenez pensando al colpaccio e la stessa cosa ha pensato Conte con Politano ed Allison. E la differenza l’hanno fatti i cambi con un grande Allison che ha propiziato il bel gol di Politano. Ed Allison, un po’ meno convincente quando parte dall’inizio, si è confermato un grande spacca partite quando subentra negli ultimi 20-30 minuti.

Guido – Allegri poi ha provato a riprenderla con uno sterile assalto finale inserendo Leao ma il Napoli ha retto e Conte è tornato secondo in classifica cosa a cui, vista l’esultanza, teneva molto. Il Napoli con questa vittoria ha blindato il posto in Champions trovandosi a 7 partite dalla fine a +8 dalla Juventus 5a in classifica ( e a -7 dalla capolista Inter che sembra aver superato la fase di difficoltà). Adesso bisogna finire al meglio il campionato aspettando poi l’attesa partita al tavolo di poker tra Conte e De Laurentis per capire il futuro del Napoli.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic- Cesare: brivido; Guido: incerto

Juan Jesus- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Buongiorno- Cesare: buono; Guido:più che buono

Olivera- Cesare: buono; Guido: buono

Gutierrez- Cesare: buono; Guido: diligente

Spinazzola- Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka- Cesare: più che sufficiente; Guido: buono

De Bruyne- Cesare: discontinuo; Guido: altalenante

Mc Tominay- Cesare: modesto (flop); Guido: sotto tono

Giovane- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Politano- Cesare: buono; Guido: buono ( top)

Allison- Cesare: esplosivo (top); Guido: buono

Beukema- Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Elmas- Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte- Cesare: buono; Guido: