Conte insiste con i Fab Four, contro la Lazio Alisson Santos in panchina
Le ultime di formazione da Sky Sport. Anguissa accanto a Lobotka, De Bruyne e McTominay agiranno alle spalle di Hojlund.
“Ritenta, sarai più fortunato”. Antonio Conte prende alla lettera la famosa frase dei gratta e vinci e ripropone per il Napoli, contro la Lazio, ancora i Fab Four insieme, dal primo minuto.
Le ultime di formazione per Napoli-Lazio
Anguissa, dunque, dovrebbe affiancare Lobotka, con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund.
Panchina per Alisson Santos, che subentrerà poi quasi sicuramente nel secondo tempo.
Come riportato da Sky Sport, questi dovrebbero essere gli undici titolari a scendere in campo domani alle 18:
Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.