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Conte insiste con i Fab Four, contro la Lazio Alisson Santos in panchina

Le ultime di formazione da Sky Sport. Anguissa accanto a Lobotka, De Bruyne e McTominay agiranno alle spalle di Hojlund.

Anguissa

Ni Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Frank Anguissa

“Ritenta, sarai più fortunato”. Antonio Conte prende alla lettera la famosa frase dei gratta e vinci e ripropone per il Napoli, contro la Lazio, ancora i Fab Four insieme, dal primo minuto.

Le ultime di formazione per Napoli-Lazio

Anguissa, dunque, dovrebbe affiancare Lobotka, con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund.

Panchina per Alisson Santos, che subentrerà poi quasi sicuramente nel secondo tempo.

Come riportato da Sky Sport, questi dovrebbero essere gli undici titolari a scendere in campo domani alle 18:

Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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