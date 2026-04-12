Conte: “Dovremo avere pazienza e non scoprirci troppo per fare gol”

A Dazn: In questi due anni abbiamo sempre trovato difficoltà col Parma, io guardo le statistiche e la difficoltà che abbiamo incontrato ne fargli gol e so che ci aspetta una partita difficile"

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del fischio d’inizio della sfida contro il Parma

C’è un bel clima con tanti tifosi, com’è la testa?

“La testa deve essere quella di sapere che abbiamo un obiettivo da conquistare che è quello della qualificazione Champions. Adesso siamo secondi ed è inevitabile che guardiamo anche avanti”.

Sulla partita di oggi?

“Bisognerà avere pazienza e qualità nel far girare la palla negli spazi chiusi. Ci siamo allenato molto sotto questo punto di vista. Al tempo stesso non dobbiamo perdere mai l’equilibrio perché a volte quando non trovi il gol sei portato ad andare avanti con tanti giocatori e rischi di prendere ripartenze letali”

Turno determinante?

“Oggi è una delle sette partite rimanenti, qualsiasi risultato arriverà faremo le stesse considerazioni la prossima volta. In questi due anni al Napoli abbiamo sempre trovato difficoltà col Parma, io guardo le statistiche e la difficoltà che abbiamo incontrato ne fargli gol e so che ci aspetta una partita difficile”