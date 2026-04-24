Benfica-Real, la storia continua: Prestianni squalificato sei partite per comportamento omofobo

Il calciatore del Benfica Gianluca Prestianni è stato squalificato per sei partite di Champions/Europa League/Conference dalla Uefa per “comportamento omofobo”. Questo dopo che l’argentino fu accusato da Vinicius Jr nel match di Champions dello scorso 20 febbraio e fu aperta un’indagine disciplinare da parte della Uefa, anche se Prestianni ha negato le sue accuse sui social. La Uefa ha inoltre dichiarato di aver chiesto alla Fifa di estendere la squalifica anche per le competizioni a livello globale.

Cos’era successo tra Vinicius Jr e Prestianni

Facciamo un passo indietro. Benfica-Real Madrid, 20 febbraio 2026, Vinicius Jr segna e va a esultare sotto la curva avversaria in modo provocatorio. Da qui, nasce un confronto acceso con Prestianni, esploso subito dopo quando il brasiliano riferisce all’arbitro di essere stato denominato “scimmia” dall’argentino.

Prestianni nega fin da subito, dicendo di non aver rivolto un insulto razzista al suo collega; con le indagini in corso, viene fuori che l’insulto era di tipo omofobo (“frocio”).

L’argentino rischia l’esclusione dal Mondiale

Come riportato da As, la richiesta della Uefa alla Fifa potrebbe far perdere i Mondiali a Prestianni, qualora venisse convocato dal ct Scaloni. Il calciatore era già stato precedentemente sanzionato per una partita durante le indagini, ovvero il match di ritorno al Bernabeu.

Con la richiesta della Uefa alla Fifa la sanzione si applicherebbe anche alle partite nazionali in Portogallo e quelle internazionali relative ad altre competizioni. Sarà Scaloni a valutare se puntare su un calciatore a rischio sanzione.