Audio Inter-Roma, per Capuano l’argomento decade
Il giornalista di Panorama su X: "Bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione". Aveva ragione il Corsera: non è tema dell'inchiesta
“Gervasoni ha smentito qualunque intervento in Inter-Roma e pure che l’audio sia stato manipolato. Quindi fino a prova contraria l’argomento decade e bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione.”
#Gervasoni ha smentito qualunque intervento in #InterRoma e pure che l’audio sia stato manipolato.
Quindi fino a prova contraria l’argomento decade e bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione.
— Giovanni Capuano (@capuanogio) April 30, 2026
D’altronde, la smentita di Gervasoni conferma quella che era l’imbeccata del Corriere della Sera di stamattina:
lI riferimento era al fallo sull’interista Bisseck il 27 aprile 2025, al mancato intervento dell’arbitro, e al fatto che Gervasoni avrebbe «bussato» alla sala Var per invitare un varista interventista a non immischiarsi: le voci sulla misteriosa assenza del relativo audio Var non sembrano tuttavia aver trovato fondamento, la Procura mostra di non ritenere condizionata quella situazione (giusta o sbagliata che sia stata), e ad oggi la partita Inter-Roma non è tema dell’inchiesta.