Audio Inter-Roma, per Capuano l’argomento decade

Il giornalista di Panorama su X: "Bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione". Aveva ragione il Corsera: non è tema dell'inchiesta

Inter Inter-Lazio Inter-Roma

Mg Milano 23/04/2025 - Coppa Italia / Inter-Milan / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Yann Bisseck

Con la smentita ufficiale del diretto interessato (Gervasoni), decade qualsivoglia speculazione su una manipolazione dell’audio di questo benedetto Inter–Roma di fine aprile 2025. Questo è il pensiero di Giovanni Capuano, noto giornalista di Panorama, su X.

Inter-Roma, il parere di Capuano

“Gervasoni ha smentito qualunque intervento in Inter-Roma e pure che l’audio sia stato manipolato. Quindi fino a prova contraria l’argomento decade e bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione.”

D’altronde, la smentita di Gervasoni conferma quella che era l’imbeccata del Corriere della Sera di stamattina:

lI riferimento era al fallo sull’interista Bisseck il 27 aprile 2025, al mancato intervento dell’arbitro, e al fatto che Gervasoni avrebbe «bussato» alla sala Var per invitare un varista interventista a non immischiarsi: le voci sulla misteriosa assenza del relativo audio Var non sembrano tuttavia aver trovato fondamento, la Procura mostra di non ritenere condizionata quella situazione (giusta o sbagliata che sia stata), e ad oggi la partita Inter-Roma non è tema dell’inchiesta. 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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