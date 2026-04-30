Audio Inter-Roma, per Capuano l’argomento decade

Il giornalista di Panorama su X: "Bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione". Aveva ragione il Corsera: non è tema dell'inchiesta

Con la smentita ufficiale del diretto interessato (Gervasoni), decade qualsivoglia speculazione su una manipolazione dell’audio di questo benedetto Inter–Roma di fine aprile 2025. Questo è il pensiero di Giovanni Capuano, noto giornalista di Panorama, su X. Inter-Roma, il parere di Capuano

“Gervasoni ha smentito qualunque intervento in Inter-Roma e pure che l’audio sia stato manipolato. Quindi fino a prova contraria l’argomento decade e bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione.”

#Gervasoni ha smentito qualunque intervento in #InterRoma e pure che l’audio sia stato manipolato. Quindi fino a prova contraria l’argomento decade e bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione. — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 30, 2026

D’altronde, la smentita di Gervasoni conferma quella che era l’imbeccata del Corriere della Sera di stamattina:

lI riferimento era al fallo sull’interista Bisseck il 27 aprile 2025, al mancato intervento dell’arbitro, e al fatto che Gervasoni avrebbe «bussato» alla sala Var per invitare un varista interventista a non immischiarsi: le voci sulla misteriosa assenza del relativo audio Var non sembrano tuttavia aver trovato fondamento, la Procura mostra di non ritenere condizionata quella situazione (giusta o sbagliata che sia stata), e ad oggi la partita Inter-Roma non è tema dell’inchiesta.