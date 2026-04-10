Alisson Santos: “Sono cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, voglio portare in campo la stessa felicità nel giocare”

Sui social: "In quell’azione mi sono accentrato per avere più spazio, poi lì Giovane mi ha servito bene e ho controllato col sinistro prima di calciare. È stata una gioia enorme segnare"

Un viaggio tra emozioni, sacrifici e sogni realizzati: Alisson Santos si racconta nel secondo episodio di “Small Talk”, il format ufficiale del Napoli, parlando del suo ambientamento e dei primi passi in azzurro.

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Indelebile il ricordo del primo gol, segnato contro la Roma al Maradona. Ecco le sue parole:

“In quell’azione mi sono accentrato per avere più spazio, poi lì Giovane mi ha servito bene e ho controllato col sinistro prima di calciare.

È stata una gioia enorme segnare, anche perché allo stadio c’erano mia madre, mio fratello e il mio agente. Sentire il mio nome urlato dallo speaker e dai tifosi è stato qualcosa di incredibile: lo stadio era pieno e in quel momento ho capito davvero di aver realizzato il mio sogno, quello di giocare e segnare per un club così importante come il Napoli. Spero sia solo il primo di tanti gol per aiutare la squadra”.

Il brasiliano ribadisce anche le sue fonti d’ispirazione:

“Sono cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, cercando di imparare da loro e di portare in campo la stessa felicità nel giocare”.

Poi il retroscena sull’arrivo:

“È stato un viaggio lungo e stancante, tra partite e scali, ma arrivare al Napoli è qualcosa che ripaga tutto”.

Infine parole al miele per città e tifosi:

“Mi hanno accolto alla grande, Napoli è calda come il Brasile. Dopo poco mi sentivo già a casa”.