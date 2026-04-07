Adani: “Il no-look di Alisson è segno di sicurezza. E questa chi te la dà? Antonio Conte”

A Viva el Futbol: "Il Napoli una coppa l’ha portata a casa: ha vinto la Supercoppa Italiana. Conte ha comunque rivinto qualcosa quest’anno"

Intervenuto a Viva el Futbol, Lele Adani ha così commentato Napoli–Milan.

Le parole di Adani

La giocata del gol è molto curiosa, perché lui non parte con Politano e mette a destra uno che lì non ha mai giocato. L’ha utilizzato lui quest’anno, ma Gutiérrez non giocava a destra. Poi rimette dentro Politano a venti minuti dalla fine e vince la partita con uno di ruolo, però partito dalla panchina.

Così come Gutiérrez lo mette a sinistra e toglie Spinazzola. Non so quanti avrebbero tolto l’esperto per girare il campo con un giovane arrivato quest’anno. E poi mette anche Alisson. Alisson non ha mai giocato nello Sporting, è un ragazzo che faceva la riserva. Nella giocata del gol c’è il no-look: non è il gesto in sé, che può anche essere superficiale, ma è la sicurezza. E questa chi te la dà? Antonio Conte. Te la dà un contesto che funziona.

Il fatto che la giocata nasca da un no-look, con il terzo di difesa — Olivera — che entra e la mette morbida, e che siano i subentrati, le riserve, a confezionare la giocata della partita dopo un finale in crescendo, è veramente il marchio dell’allenatore.

Quindi è giusto sottolineare il lavoro, così come evidenziare le difficoltà, perché con tante competizioni bisogna marcare la differenza. Ma è una cosa logica, naturale, onesta.

Il Napoli quest’anno arriva secondo o terzo e va in Champions. Siamo tutti d’accordo che l’Inter debba vincere lo scudetto perché lo merita? Sì. Però il Napoli una coppa l’ha portata: ha vinto la Supercoppa Italiana. Conte ha comunque rivinto qualcosa quest’anno.

Sul Milan

Il Milan, che è stato superato, è uscito agli ottavi di Coppa Italia con la Lazio e ha perso la semifinale di Supercoppa Italiana, quindi il bilancio, per onestà, non può essere positivo. Ti manca la Champions, hai fatto una sola competizione. Non facendo la Champions, chiaramente, nel giudizio non puoi essere così soddisfatto. Puoi certamente trovare beneficio entrando nelle prime quattro, ma non entrarci sarebbe stato grave.

Non so se siete d’accordo: non entrare sarebbe stato grave. Entrare ti dà un ricavo e ti riporta dentro quella che è la tua storia, cioè la Coppa dei Campioni.