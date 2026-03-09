Xavi: “Messi era praticamente del Barcellona, ma Laporta ha mandato tutto all’aria”

L'accusa a La Vanguardia: "Laporta mi ha detto testualmente che, se Leo fosse tornato, gli avrebbe fatto guerra. Leo non verrà al Barcellona perché il presidente non lo vuole, non per la Liga, né perché Jorge Messi chiede più soldi"

Xavi Hernández, ex allenatore del Barcellona, ​​è entrato nella campagna elettorale del club con un’intervista in cui afferma che Joan Laporta, ex presidente e candidato alle elezioni di domenica prossima, 15, ha impedito il ritorno di Leo Messi nel 2023. Ha detto Xavi a La Vanguardia:

“Leo è stato ingaggiato a gennaio 2023, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, lo abbiamo contattato e mi ha detto che era ansioso di tornare, e io l’avevo previsto. Abbiamo parlato fino a marzo, e gli ho detto, beh, quando mi darai l’ok, lo dirò al presidente perché la vedo come un’opportunità calcistica. Il presidente ha iniziato a negoziare il contratto con il padre di Leo, e abbiamo avuto l’approvazione della Liga, ma è stato il presidente a mandare tutto all’aria”.

Xavi contro Laporta

Continua Xavi, che sostiene Víctor Font, rivale di Laporta , alle elezioni di domenica:

“Laporta mi ha detto testualmente che se Leo fosse tornato, gli avrebbe fatto guerra e che non poteva permetterlo. Leo non verrà al Barcellona perché il presidente non lo vuole, non per la Liga, né perché Jorge Messi chiede più soldi: questa è una bugia. Sono il presidente e i suoi uomini che gli dicono di no, che non può permetterlo, che ha tutto il potere e che Messi lo gestirà male“.

L’ex allenatore del Barcellona, ​​convinto di poter “fare un ultimo ballo come Jordan”, attribuisce la responsabilità del suo licenziamento dal Barça ad Alejandro Echevarría, cognato di Laporta:

“Era una persona con cui avevo un rapporto stretto e amichevole, ed è per questo che è una delusione enorme. Mi ha completamente deluso. È stato Alejandro a licenziarmi dall’incarico di allenatore. In realtà, ho firmato per il Barça solo grazie a lui, ma alla fine mi ha tradito”.