Volete sapere che cos’è il razzismo? Andate a leggere cosa scrivono di Sal Da Vinci sui social
Il successo del cantante napoletano ha fatto riemergere il peggio dei bassi degli istinti degli italiani. Che nel 90 vomitavano fiele su Maradona e oggi lo fanno su Conte (e Molti napoletani tengono loro bordone)
La vittoria di Sal Da Vinci al festival di Sanremo ha fatto impazzire l’Italia razzista, l’Italia che odia Napoli di un odio purissimo. Che impazzisce a ogni vittoria targata Napoli. E il successo del cantante napoletano al festival dei fiori, ha fatto riemergere il peggio dei bassi degli istinti degli italiani. Che nel 1990 fischiavano Maradona in ogni stadio. E oggi, travestiti da opinionisti, vomitano fiele nei confronti di Conte (e a tenere bordone ci sono gli incompetenti dei tifosi del Napoli: ce n’è a bizzeffe).
Sal Da Vinci ha fatto impazzire l’Italia razzista che ora insorge perché sarà Napoli a rappresentare l’Italia all’Eurovision. Non sanno che all’estero l’Italia è fondamentalmente Napoli. Un po’ Roma. Tutto qua.
Con la vittoria di Sal Da Vinci il Festival di Sanremo è diventato una barzelletta. Non lo guarderò più anche se ha fatto talmente pena quest’anno che era inguardabile a prescindere. Ho visto solo un pezzo della finale e mi è bastato…
— Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) March 1, 2026
Va detto che Sal Da Vinci 17 anni fa si è visto alzare il premio in faccia da Marco Carta quindi un pochino anche solo per risarcimento se lo meritava
— LoiZ49% (@LoiZ99) March 1, 2026
Quando Sal Da vinci ha visto una persona elegante arrivare su un cavallo pensava fosse un matrimonio napoletano in cui doveva cantare
— Danilo (@Tremenoventi) February 28, 2026
Solo per esser arrivato terzo dietro MARCO CARTA e POVIA nel 2009, Sal Da Vinci non solo merita la vittoria a Sanremo, per me deve vincere pure Eurovision, Masterchef, Nobel per la pace,Telegatto, Premio Miglior sosia di Ridge Forrester, Miss Italia, Mister muscolo idraulico gel
— Genio78 (@Zziagenio78) March 1, 2026
L’Italia che rappresenterà Sal da Vinci al #ESC2026 pic.twitter.com/rpTdVSXkWp
— Ozzy7_7 🧃🍝 (@Ozzy_7_7) March 1, 2026