Il successo del cantante napoletano ha fatto riemergere il peggio dei bassi degli istinti degli italiani. Che nel 90 vomitavano fiele su Maradona e oggi lo fanno su Conte (e Molti napoletani tengono loro bordone)

Volete sapere che cos’è il razzismo? Andate a leggere cosa scrivono di Sal Da Vinci sui social

La vittoria di Sal Da Vinci al festival di Sanremo ha fatto impazzire l’Italia razzista, l’Italia che odia Napoli di un odio purissimo. Che impazzisce a ogni vittoria targata Napoli. E il successo del cantante napoletano al festival dei fiori, ha fatto riemergere il peggio dei bassi degli istinti degli italiani. Che nel 1990 fischiavano Maradona in ogni stadio. E oggi, travestiti da opinionisti, vomitano fiele nei confronti di Conte (e a tenere bordone ci sono gli incompetenti dei tifosi del Napoli: ce n’è a bizzeffe).

Sal Da Vinci ha fatto impazzire l’Italia razzista che ora insorge perché sarà Napoli a rappresentare l’Italia all’Eurovision. Non sanno che all’estero l’Italia è fondamentalmente Napoli. Un po’ Roma. Tutto qua.







Con la vittoria di Sal Da Vinci il Festival di Sanremo è diventato una barzelletta. Non lo guarderò più anche se ha fatto talmente pena quest’anno che era inguardabile a prescindere. Ho visto solo un pezzo della finale e mi è bastato… — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) March 1, 2026

Va detto che Sal Da Vinci 17 anni fa si è visto alzare il premio in faccia da Marco Carta quindi un pochino anche solo per risarcimento se lo meritava — LoiZ49% (@LoiZ99) March 1, 2026

Quando Sal Da vinci ha visto una persona elegante arrivare su un cavallo pensava fosse un matrimonio napoletano in cui doveva cantare — Danilo (@Tremenoventi) February 28, 2026