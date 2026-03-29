Grande confusione tra i tifosi presenti allo stadio e tra quelli davanti alla Tv durante l’amichevole tra Stati Uniti e Belgio. Le due nazionali, infatti, sono scese in campo con divise molto simili che hanno reso difficile distinguere i giocatori, generando un vero e proprio caos nella lettura della partita.

In campo, però, non sono mancati i colpi di scena: il Belgio ha ribaltato la gara dopo essere andato sotto 1-0 al 39’, imponendosi poi con un netto 5-2 grazie ai gol di Debast, Onana, De Ketelaere e alla doppietta di Lukebakio. Nonostante il risultato, molti spettatori presenti al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta hanno faticato a capire l’andamento del match, complice la somiglianza tra le divise delle due squadre.

¡BÉLGICA GOLEA A ESTADOS UNIDOS! En un partido marcado por la pésima elección de uniformes para la transmisión (solo vean la imagen de arriba, imposible distinguirlos), Bélgica terminó goleando a los Estados Unidos. Ojito, porque México se enfrentará a los belgas el próximo… pic.twitter.com/UQB3sR6K3Z — Andre Marín (@andremarinpuig) March 28, 2026

Il caos delle maglie tra Stati Uniti e Belgio

Il Belgio ha scelto di non utilizzare la tradizionale maglia rossa, optando per le maglie bianche da trasferta in vista dell’amichevole contro gli Stati Uniti, uno degli ultimi test prima dei prossimi impegni internazionali. Tuttavia, anche i padroni di casa hanno indossato la prima maglia bianca, creando una situazione di forte confusione visiva.

Il risultato è stato che le due squadre sono apparse praticamente indistinguibili sia sugli spalti che in televisione, con gli spettatori costretti ad affidarsi alle grafiche televisive per riconoscere le formazioni. La maglia degli Stati Uniti presentava alcuni dettagli rossi, mentre quella belga piccoli inserti scuri, ma elementi poco visibili a distanza.

La confusione è stata segnalata anche sui social da diversi giornalisti e tifosi, che hanno criticato la scelta cromatica delle divise e auspicano che episodi simili non si ripetano in vista dei grandi tornei internazionali.